Активисты собирают средства на реставрацию исторической вывески «Перукарня» на Подоле

Благотворительный фонд «Має значення» открыли сбор на возобновление вывески «Перукарня» в 1977 году. Она расположена на улице Почайнинской, 57-59.

Об этом сообщили в соцсетях фонда.

Активисты заметили, что буквы, рамка вокруг них и основание вывески являются сплошной деталью. Это значительно усложняет процесс реставрации и покраски. Рамка и лицевая сторона буквы отличаются по цвету от основания и боковых сторон буквы, поэтому стандартная покраска аэрографом не подходит.

К тому же в фонде хотят воспроизвести 3 буквы, которых не хватает на вывеске. Для этого активисты собрали фотоматериалы идентичных вывесок, где есть такие же буквы.

Предварительная оценка стоимости реставрации – 86 000 грн. В эту сумму входит:

окрашивание букв и изготовление новых — 72 000 грн;

покраска крепления — 6000 грн;

логистика — 2000 грн;

демонтаж/монтаж вывески — 6000 грн.

Задонатить возобновление вывески можно по ссылке.

Фото: БФ «Имеет значение»