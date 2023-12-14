Активисты собирают средства на реставрацию исторической вывески «Перукарня» на Подоле

Благотворительный фонд «Має значення» открыли сбор на возобновление вывески «Перукарня» в 1977 году. Она расположена на улице Почайнинской, 57-59.
Об этом сообщили в соцсетях фонда.
Активисты заметили, что буквы, рамка вокруг них и основание вывески являются сплошной деталью. Это значительно усложняет процесс реставрации и покраски. Рамка и лицевая сторона буквы отличаются по цвету от основания и боковых сторон буквы, поэтому стандартная покраска аэрографом не подходит.
К тому же в фонде хотят воспроизвести 3 буквы, которых не хватает на вывеске. Для этого активисты собрали фотоматериалы идентичных вывесок, где есть такие же буквы.
Предварительная оценка стоимости реставрации – 86 000 грн. В эту сумму входит:
Задонатить возобновление вывески можно по ссылке.
Фото: БФ «Имеет значение»