Верховный суд окончательно запретил застройку Протасового Яра

30 ноября Верховный суд отменил решение Киевсовета в 2007 году, согласно которому участок в Протасовом Яру с территорий зеленых насаждений был переведен в категорию земель жилой и общественной застройки.

Об этом сообщили в организации "Защитим Протасов Яр".

Суды признали, что решения 2007 года были незаконными, потому что передача земли под застройку противоречила интересам общины, а общественные слушания по этому поводу не проводились.

Кроме того, территория входит в Центральный исторический ареал города Киева и зону охраняемого ландшафта, а потому позволять ее застраивать горсовет не должен. Верховный суд не пересматривал дело по существу, поскольку пришел к выводу, что права компаний застройщиков не нарушаются отменой решения.

Постановление Верховного суда означает, что вопрос уже невозможно пересмотреть в украинских судах и отмена решения Киевсовета 2007 окончательная.

Ранее мы писали , что депутаты Киевсовета одобрили решение о создании ландшафтного заказника «Протасов Яр».

Борьба за сохранение зеленой зоны Протасового Яра продолжалась несколько лет. Фирма "Дайтона Групп" планировала на территории урочища строительство ЖК Tourbillon с тремя 40-этажками. В 2019 году на месте застройки местные жители и активисты своими автомобилями перекрывали доступ технике застройщика.

В июле 2020 года Протасову Яру вернули статус зеленой зоны , а в октябре того же года суд отменил разрешение на строительство ЖК в урочище.

А в январе 2022 года городской голова Виталий Кличко сообщил , что власти города начали работу над созданием ландшафтного заказника.

Фото: «Защитим Протасов Яр»