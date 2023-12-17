В Киеве снова разрушают усадьбу Зеленских 1890-х годов

В Киеве происходит разрушение усадьбы Зеленских 1890-х годов.

Об этом сообщает памятникоохранное сообщество «Цегла».

Строители уже несколько дней демонтируют внутренние перекрытия и крышу здания. Внутри планируется выстроить новую сплошную стену, на которую будет опираться фасад.

На видео, обнародованном сообществом, слышно, как внутри дома работают строители.

Дом на ул. Конисского, 22 был построен в 1890 г. по заказу купца Василия Малина. Это последнее деревянное здание на улице.

Известна усадьба тем, что в период с 1911 по 1915 гг. здесь проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

После начала полномасштабного российского вторжения застройщик возобновил попытки снести усадьбу XIX века, несмотря на уголовное производство и арест недвижимости. В июле 2022 года полиция Киева блокировала кран и задерживала крановщика, работавшего на строительстве.