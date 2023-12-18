У Львовской площади открыли бар Ori

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Наталия Габрух
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На улице Сечевых Стрельцов, вблизи Львовской площади, заработал бар Ori.

Об этом пишет The Village Украина.

Концепцию заведения описывают как «фантазию на тему уютного dive бара из Рейтарской в Токио, Бангкоке или Сингапуре».

«Мы пытались собрать лучшие вкусы и ароматы из всех этих дальневосточных городов», – комментируют в команде.

В заведении можно отведать японские сэндвичи кацу сандо, фо бо и лапшу соба. Также в меню есть стартеры, салаты и десерты. До 15:00 в Ori подают завтраки и кофе, кроме этого работает коктейльный бар.

Цены: ассорти брускет — 299 грн, салат с ростбифом — 259 грн, фо бо — 249 грн, крем-суп из брокколи — 169 грн, кацу сандо с баклажаном — 249 грн, сет моти — 229 грн, жареный батат — 169 грн, боул с курицей — 229 грн, веганская лазанья — 249 грн

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 10

Режим работы: 10:00–22:00 (будние), 10:00–22:30 (выходные)

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Опубликовано: 18 декабря 2023
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