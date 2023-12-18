У Львовской площади открыли бар Ori

На улице Сечевых Стрельцов, вблизи Львовской площади, заработал бар Ori.

Об этом пишет The Village Украина.

Концепцию заведения описывают как «фантазию на тему уютного dive бара из Рейтарской в Токио, Бангкоке или Сингапуре».

«Мы пытались собрать лучшие вкусы и ароматы из всех этих дальневосточных городов», – комментируют в команде.

В заведении можно отведать японские сэндвичи кацу сандо, фо бо и лапшу соба. Также в меню есть стартеры, салаты и десерты. До 15:00 в Ori подают завтраки и кофе, кроме этого работает коктейльный бар.

Цены: ассорти брускет — 299 грн, салат с ростбифом — 259 грн, фо бо — 249 грн, крем-суп из брокколи — 169 грн, кацу сандо с баклажаном — 249 грн, сет моти — 229 грн, жареный батат — 169 грн, боул с курицей — 229 грн, веганская лазанья — 249 грн

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 10

Режим работы: 10:00–22:00 (будние), 10:00–22:30 (выходные)