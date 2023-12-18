В Ирпене отремонтируют еще две многоэтажки, поврежденные обстрелами

В ближайшие дни в Ирпене начнут капитальный ремонт еще двух многоэтажек, поврежденных обстрелами.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

Ремонт состоится в двух жилых зданиях, расположенных по адресам: улица Мира, 10 и Котляревского, 54А. Средства для восстановления домов выделил Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Городские власти уже провели тендер и избрали подрядчика.

В доме на Котляревского, 54А полностью выгорела крыша и квартиры в двух подъездах, выбиты окна, треть балконов повреждена. Усилиями волонтеров, жителей, коммунальщиков и Международного Комитета Красного Креста удалось восстановить крышу.

Сейчас будут выполнены следующие работы:

ремонт входных групп и подъездов;

замена поврежденных плит перекрытия;

замена окон в квартирах и подъездах;

реконструкция и утепление балконов;

установка ограждения на крыше;

установка пандусов.

Ремонтные работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.

Над ремонтом дома по улице Мира, 10 будет работать тот же подрядчик, что и на Котляревского. Самое важное, что будет произведено восстановление железобетонных конструкций в четвертом подъезде, где была повреждена стена.

В ходе ремонта проведут следующие работы:

заменят все коммуникации;

отремонтируют поврежденные перегородки;

сделают ремонт в подъездах;

реконструируют и утеплят балконы;

установят пандусы.

У подрядчика есть время на выполнение работ до июня 2024 года.

Проектами капитального ремонта предусматривают, в частности, полное утепление обоих домов.

Течение ремонта будет контролировать технадзор и комиссия Ирпенского городского совета.

Ранее мы писали, что в Ирпене восстановили и открыли лицей , сильно пострадавший во время оккупации.

Фото: скриншот с видео Александра Маркушина, Андрей Кравчук