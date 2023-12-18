В Ирпене отремонтируют еще две многоэтажки, поврежденные обстрелами

В ближайшие дни в Ирпене начнут капитальный ремонт еще двух многоэтажек, поврежденных обстрелами.
Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
Ремонт состоится в двух жилых зданиях, расположенных по адресам: улица Мира, 10 и Котляревского, 54А. Средства для восстановления домов выделил Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Городские власти уже провели тендер и избрали подрядчика.
В доме на Котляревского, 54А полностью выгорела крыша и квартиры в двух подъездах, выбиты окна, треть балконов повреждена. Усилиями волонтеров, жителей, коммунальщиков и Международного Комитета Красного Креста удалось восстановить крышу.
Сейчас будут выполнены следующие работы:
Ремонтные работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.
Над ремонтом дома по улице Мира, 10 будет работать тот же подрядчик, что и на Котляревского. Самое важное, что будет произведено восстановление железобетонных конструкций в четвертом подъезде, где была повреждена стена.
В ходе ремонта проведут следующие работы:
У подрядчика есть время на выполнение работ до июня 2024 года.
Проектами капитального ремонта предусматривают, в частности, полное утепление обоих домов.
Течение ремонта будет контролировать технадзор и комиссия Ирпенского городского совета.
Ранее мы писали, что в Ирпене восстановили и открыли лицей, сильно пострадавший во время оккупации.
Фото: скриншот с видео Александра Маркушина, Андрей Кравчук