Что дарить на Новый год и Рождество: одежда, украшения, декор от украинских брендов

До Рождества и Нового года остаются считанные дни, поэтому самое время дарить близким радость, улыбку и подарки. Борщ-ожерелье, киевский худи, украшения, вдохновленные Вифлеемской звездой, дорожка из домотканого полотна и много интересного от украинских брендов — в нашем праздничном гиде.

Одежда и аксессуары

Рождественский бокс BLOOMING X BOBKOVA

Прекрасную идею для подарка подруге или маме предлагает бренд BOBKOVA. В наборе — футболка с вышитой сине-желтой снежинкой и рождественский венок из голландской елки нобилис, украшенный эвкалиптом и новогодней гирляндой.

Футболку можно купить отдельно.

Цены: рождественский бокс BLOOMING X BOBKOVA — 5500 грн, футболка с вышитой льдинкой — 1750 грн

Где купить: на сайте

Носки из мохера VISH

Носки – отличный презент, тем более если они из мохера и выполнены полностью вручную. Бренд предлагает много цветов. Мы рекомендуем остановиться на голубых.

VISH рекомендует сочетать носки со льна и вискозы, мохеровыми свитерами и худые.

Цены: голубые носки из мохера — 700 грн

Где купить: на сайте

Худи с любовью к Киеву an.che

Утепленный худи с вышивкой, посвященный украинской столице, — хороший подарок не только для киевлян. Киевский худи от бренда an.che – нежно-голубого цвета.

Цены: теплый худи с вышивкой «Киев» — 1650 грн

Где купить: Instagram

Украшения

Керамические бусы «Борщ» babusia.jewelry

Бренд babusia.jewelry собрал в одной кастрюле свеклу, морковь, ароматный лук, домашний картофель, помидоры, капусту из грядки и чеснок и создал идеальные бусы для подарка украинской девушке.

Есть варианты с красной и зеленой кастрюлей.

Цены: керамические бусы «Борщ» — 2900 грн

Где купить: Instagram

Кулон в виде сырных коников Tycho

Создавая это украшение, основательница бренда вдохновилась древним гуцульским ремеслом. Столицей сырных коников считают село Брустуры на Косовщине. Вокруг съедобной игрушки есть множество историй и легенд.

Над дизайном коника параллельно работали разные ювелиры в нескольких городах. Бренд создал кулоны в двух вариантах – более аутентичном и более современном. Названия украшения символичны: в честь месяцев, когда они были готовы — Май и Июнь.

Цены: сырный конек «Июнь» большой — 7800 грн, сырный конек «Май» маленький — 3200 грн

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Подвеска «Звезда» JUL+LUTIKI

В этом году два украинских бренда объединились, чтобы создать рождественскую коллекцию. Ее основным визуальным элементом стала Вифлеемская звезда – один из самых главных атрибутов Рождества. Украинская художница Полина Мороз разработала авторский вид звезды, которая дополнила своим изображением одежду и нашла воплощение в украшениях.

Цены: подвеска «Звезда» JUL+LUTIKI — 5199 грн

Где купить: на сайте

Домашний декор

Набор подсвечников «сон-трава»

Для особых моментов за праздничным столом магазин красивых вещей с украинским характером подготовил концептуальный набор подсвечников. Он состоит из трех изделий: это 2 подсвечника с ангелами и 1 — с цветком.

Цены: набор подсвечников «сон-трава» — 4860 грн

Где купить: на сайте

Звезда с подсветкой Manyrays Tarlini Home

Декоративная звезда от Tarlini Home станет хорошим подарком на рождественско-новогодние праздники и великолепным украшением на елку. Она сияет благодаря LED-фонарикам внутри.

Звезда изготовлена из плотного картона, представлена в трех цветах (фиолетовом, серебристо-сером и красном) и трех размерах.

Цены: звезда с подсветкой Manyrays — 490 грн

Где купить: на сайте

Керамическая свеча Повитруля NADRA

Свеча Повитруля от нового украинского бренда NADRA имеет глубокий аромат ладана с пряным мускусом.

Время ее горения до полного сгорания – 10–12 часов. Когда воск закончится, в сосуд можно повторно перезалить свечу или использовать ее как элемент декора.

Цены: керамическая свеча Повитруля — 2300 грн

Где купить: Instagram

Обнимун от творческой мастерской «Так»

Обнимуна придумали, чтобы каждый легко мог рассказать о своих чувствах и признаться в любви. Маме, папе, детям, друзьям, даже самому себе. Его производят молодые люди с инвалидностью из творческой мастерской «Так».

Сложно объяснить словами – дари Обнимуна. Он всегда готов искренне и горячо обниматься, напоминая о заботе близких.

Цены: маленький обнимун — 450 грн, большой —1200 грн

Где купить: Instagram

Дорожка Ружа из домотканого полотна hey.guide

Звезда Ружа считается самым святым символом человечества, показывающим модель создания Вселенной. Своей формой Ружа визуализирует развертывание и сворачивание Вселенной.

Эта дорожка сделана из домотканой льняной ткани, которой уже около ста лет. Ее широко использовали в Украине для появления промышленного производства.

Цены: синяя дорожка Ружа из домотканого полотна — 2500 грн

Где купить: на сайте

Плед «Дерево жизни» Orner

Дерево Жизни олицетворяет взаимосвязь человека и природы, прошлого, настоящего и будущего, неба и земли. Оно всегда цветет, что означает настоящее человека. На верхушке Дерева растет особый цветок, отделенный от других. Это огненная бесконечная энергия, с которой мы идем по жизни.

Плед «Дерево жизни» станет не только хорошим другом в ваших пятничных посиделках и воскресных вечерах перед телевизором, но и отличным дополнением интерьера.

Цены: плед «Дерево жизни» — 1799 грн

Где купить: на сайте

Игры

Настольная игра «Вандривка» meanit.really

Главная задача игры – победить. Все игроки отправляются в путешествие, цель которого – набрать как можно больше воспоминаний о нем. Для этого нужно собрать шесть карт-воспоминаний, которые поделены по эмоциям. Если вы первыми выложите шесть разных эмоций на стол – победа ваша.

Цены: настольная игра «Вандривка» — 700 грн

Где купить: Instagram

Механические 3D-пазлы «Научно-исследовательское судно» Ugears

Каждое из изделий Ugears является механическим чудом, которое двигается без батареек и складывается без клея. Все их модели – это не просто конструкторы, а определенные идеи, которые формируются в процессе создания. 3D-пазлы «Научно-исследовательское судно» – не исключение. Дарите их тем, кому по душе морские путешествия.