«Красную» ветку подземки не будут закрывать из-за ремонта моста Метро — КГГА

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Ирина Маймур
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В КГГА опровергли информацию о возможном закрытии части «красной» ветки метро из-за ремонта опор моста Метро.

«На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году планируется выполнение этих работ. Отмечаю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. «Красная» ветка метро будет работать в штатном режиме», – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

Ранее глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Витренко заявил в эфире телемарафона «Единые новости», что красную ветку могут частично закрыть на ремонт, если экспертиза подтвердит аварийное состояние моста.

По его словам, мост Метро находится в аварийном состоянии не менее двух лет, однако бюджет на проведение капитального ремонта заложили только в этом году.

КГГА назвала информацию о закрытии части «красной» ветки метро «очередной волной лжи» от «анонимных телеграмм-каналов».

Ранее мы писали, что еще на нескольких станциях метро в Киеве заметили протечку.

Фото: kyiv.comments.ua

Используете ли вы регулярно «красную» ветку метро?
Опубликовано: 19 декабря 2023
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