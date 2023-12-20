Куда киевляне чаще всего вызывают такси и сколько оставляют чаевых – Bolt объявил интересные факты за 2023 год

Самым популярным местом вызова такси в 2023 году стал Центральный ж/д вокзал в Киеве. А чаще поездки заказывают с 21:00 до 22:00.

Об этом свидетельствует статистика сервиса Bolt за 2023 год. Рассказываем об интересных фактах и цифрах, обнародованных компанией накануне нового года.

Как украинцы ездят на такси

В 2023 году сервис заказа поездок Bolt работал в 38 украинских городах . Приложение же пополнилось несколькими новыми полезными функциями. В частности появилась кнопка экстренной помощи и возможность поделиться деталями поездки с друзьями и родственниками. К тому же теперь можно звонить водителю через приложение, не разглашая номер своего телефона.

Также во многих городах Украины Bolt пополнили перечень доступных опций для заказа поездок – например, появились такие категории как Economy (самые доступные поездки) и Business (поездки в автомобилях бизнес-класса).

Интересные факты:

Самая длинная автомобильная поездка в 2023 году составила 754 км , за нее пассажир заплатил 21 184 грн .

в 2023 году составила , за нее пассажир заплатил . Самый активный пользователь совершил 1 327 поездок (это почти 4 поездки в день)

совершил (это почти 4 поездки в день) Рекордная сумма чаевых в этом году составила 300 грн .

Одному из водителей удалось получить «пять звездочек» 4187 раз .

Поездки на электросамокатах

В 2023 году Bolt расширил сервис поездок на электросамокатах. К 5 городам , где можно было арендовать самокат, добавилось еще четыре : Ровно, Ужгород, Хмельницкий и Днепр (состоялся релонч).

В 2024 году Bolt планирует расширить географию присутствия сервиса аренды электросамокатов, добавив другие города Украины.

Интересные факты:

С начала года арендой самокатов воспользовались более полумиллиона пользователей .

воспользовались более . Самая популярная локация старта поездки на самокате – станция метро «Политехнический институт» , а окончание – Золотые ворота в Киеве.

, а окончание – в Киеве. Райдер с наибольшим количеством поездок был зафиксирован во Львове – на его счету 853 поездки .

Длинную поездку – на расстояние 28,4 км – зафиксировали в Днепре.

Заказ еды

Интересные факты:

Самое популярное блюдо , которое заказывали через Bolt Food – бургер .

, которое заказывали через Bolt Food – . Рестораном с наибольшим количеством заказов по итогам года стал McDonald's на метро «Лукьяновская» в Киеве.

в Киеве. В общей сложности за год бургеров (и из McDonald's, и из других заведений) заказали более миллиона, а если быть точнее – 1 154 524 .

(и из McDonald's, и из других заведений) заказали более миллиона, а если быть точнее – . 13:11 – это минута пик, именно в этот момент на платформу поступает больше заказов . Дороже всего за год стоило 15 690 грн .

Рекордсменом стал пользователь, заказывавший еду 638 раз .

Социальные проекты

В 2023 году компания перечислила 800 000 грн в помощь подопечным фонда «Таблеточки» и 1 500 000 грн фонда «Вернись живым» на годовщину полномасштабного вторжения.

Также запустили волонтерский проект «Доставка добра» и организовали поездки более чем на 2 млн грн для партнеров : НДСЛ "Охматдет", "Жизнелюб", "Таблеточки", Центр общественного здоровья Украины.

В течение года Bolt реализовал несколько социальных проектов вместе с партнерами, например:

Всего в партнерстве с Visa за год Bolt осуществил 8 проектов.

О Bolt

Bolt – это мультиприложение, объединяющее ряд услуг: вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка пищи и продуктов.

В настоящее время с компанией сотрудничают более 3 млн водителей и курьеров во всем мире . А услугами Bolt пользуются более 150 млн человек в 45 странах Европы и Африки (более 500 городов) .

В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.

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