Куда киевляне чаще всего вызывают такси и сколько оставляют чаевых – Bolt объявил интересные факты за 2023 год

Самым популярным местом вызова такси в 2023 году стал Центральный ж/д вокзал в Киеве. А чаще поездки заказывают с 21:00 до 22:00.
Об этом свидетельствует статистика сервиса Bolt за 2023 год. Рассказываем об интересных фактах и цифрах, обнародованных компанией накануне нового года.
В 2023 году сервис заказа поездок Bolt работал в 38 украинских городах . Приложение же пополнилось несколькими новыми полезными функциями. В частности появилась кнопка экстренной помощи и возможность поделиться деталями поездки с друзьями и родственниками. К тому же теперь можно звонить водителю через приложение, не разглашая номер своего телефона.
Также во многих городах Украины Bolt пополнили перечень доступных опций для заказа поездок – например, появились такие категории как Economy (самые доступные поездки) и Business (поездки в автомобилях бизнес-класса).
В 2023 году Bolt расширил сервис поездок на электросамокатах. К 5 городам , где можно было арендовать самокат, добавилось еще четыре : Ровно, Ужгород, Хмельницкий и Днепр (состоялся релонч).
В 2024 году Bolt планирует расширить географию присутствия сервиса аренды электросамокатов, добавив другие города Украины.
В 2023 году компания перечислила 800 000 грн в помощь подопечным фонда «Таблеточки» и 1 500 000 грн фонда «Вернись живым» на годовщину полномасштабного вторжения.
Также запустили волонтерский проект «Доставка добра» и организовали поездки более чем на 2 млн грн для партнеров : НДСЛ "Охматдет", "Жизнелюб", "Таблеточки", Центр общественного здоровья Украины.
В течение года Bolt реализовал несколько социальных проектов вместе с партнерами, например:
Всего в партнерстве с Visa за год Bolt осуществил 8 проектов.
Bolt – это мультиприложение, объединяющее ряд услуг: вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка пищи и продуктов.
В настоящее время с компанией сотрудничают более 3 млн водителей и курьеров во всем мире . А услугами Bolt пользуются более 150 млн человек в 45 странах Европы и Африки (более 500 городов) .
В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Рогу, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске, Одессе, Мукачево, Дрогобыче, Каменец-Подольском и Трускавце.
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