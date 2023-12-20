В Киеве открыли городское кафе «На Олимпийской»

Городское кафе «На Олимпийской» заработало у одноименной станции метро.

Об этом пишет The Village Украина.

Это первое заведение формата городского кафе в этом районе Киева, говорят в команде. Из окон кафе видны панорамы на стадион «Олимпийский».

В заведении можно попробовать выпечку и десерты к спешелти-кофе, а также завтраки целый день. Кроме того, к блюдам здесь предлагают винную карту.

Интерьер заведения разделен на несколько зон: большая барная стойка с зоной десертов, панорамный зал-веранда и внутренний зал с «яркими дизайнерскими решениями».

Цены: сырники с вишней и тархуном – 235 грн, «Олимпийский завтрак» – 295 грн, тыквенный суп с шароном – 155 грн, бурата с лимонным кремом – 325 грн, десерт Silky Milky – 115 грн, булочка с корицей и кардамоном — 75 грн, круассан классический – 69 грн, пиво Sho Lager – 175 грн, коктейль Gimlet – 215 грн

Адрес: ул. Большая Васильковская, 62-А

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00