В Киеве открыли городское кафе «На Олимпийской»

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Наталия Габрух
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Городское кафе «На Олимпийской» заработало у одноименной станции метро.

Об этом пишет The Village Украина.

Это первое заведение формата городского кафе в этом районе Киева, говорят в команде. Из окон кафе видны панорамы на стадион «Олимпийский».

В заведении можно попробовать выпечку и десерты к спешелти-кофе, а также завтраки целый день. Кроме того, к блюдам здесь предлагают винную карту.

Интерьер заведения разделен на несколько зон: большая барная стойка с зоной десертов, панорамный зал-веранда и внутренний зал с «яркими дизайнерскими решениями».

Цены: сырники с вишней и тархуном – 235 грн, «Олимпийский завтрак» – 295 грн, тыквенный суп с шароном – 155 грн, бурата с лимонным кремом – 325 грн, десерт Silky Milky – 115 грн, булочка с корицей и кардамоном — 75 грн, круассан классический – 69 грн, пиво Sho Lager – 175 грн, коктейль Gimlet – 215 грн

Адрес: ул. Большая Васильковская, 62-А

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00

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Хотели бы посетить городское кафе «На Олимпийской»?
Опубликовано: 20 декабря 2023
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