В Киевской области незаконно срубили 348 деревьев более чем на 2,4 млн грн

163
Ирина Маймур
share share

В Киевской области двое мужчин незаконно срубили 348 деревьев. Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Злоумышленники срубили 348 деревьев, а именно — защитных лесных насаждений линейного типа на участке оросительного канала на территории Бориспольского района. Посредством специальной техники они загрузили срезанную древесину в автомобиле и вывезли в неизвестном направлении. О произошедшем сообщил неравнодушный гражданин. На место преступления отправились сотрудники Бориспольского управления полиции.

Правоохранителям удалось установить обоих «черных лесорубов». Ими оказались жители Сумщины и Бориспольщины.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса — незаконная порубка и перевозка деревьев, повлекшая тяжкие последствия. Им грозит от пяти до семи лет тюрьмы. Одного из подозреваемых объявили в розыск.

Раньше мы писали, что на левом берегу Киева высадили елки, дуб в форме зонта и кусты.

Фото: Полиция Киевщины

Поддерживаете ли вы такое наказание для злоумышленников?
Опубликовано: 20 декабря 2023
share share
Как сейчас выглядит мост-волна, который строят на Оболони: фото Как сейчас выглядит мост-волна, который строят на Оболони: фото Киевсовет сделал шаг к передаче под застройку исторического здания 1899 года на Франко Киевсовет сделал шаг к передаче под застройку исторического здания 1899 года на Франко Европейский институт инноваций и технологий открывает центр в Украине Европейский институт инноваций и технологий открывает центр в Украине В Буковеле обустроят пешеходный центр с общественными пространствами: визуализации В Буковеле обустроят пешеходный центр с общественными пространствами: визуализации На Бессарабской площади открылся ресторан "Галушка": с блюдами полтавской кухни На Бессарабской площади открылся ресторан "Галушка": с блюдами полтавской кухни На Виноградаре заработал винный бар «Сорока Wine Bar» На Виноградаре заработал винный бар «Сорока Wine Bar» В Киеве открыли городское кафе «На Олимпийской» В Киеве открыли городское кафе «На Олимпийской» В спортзалах и ресторанах не запрещено вручать повестки, заявили в ВСУ В спортзалах и ресторанах не запрещено вручать повестки, заявили в ВСУ
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.