В Киевской области незаконно срубили 348 деревьев более чем на 2,4 млн грн

В Киевской области двое мужчин незаконно срубили 348 деревьев. Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Злоумышленники срубили 348 деревьев, а именно — защитных лесных насаждений линейного типа на участке оросительного канала на территории Бориспольского района. Посредством специальной техники они загрузили срезанную древесину в автомобиле и вывезли в неизвестном направлении. О произошедшем сообщил неравнодушный гражданин. На место преступления отправились сотрудники Бориспольского управления полиции.

Правоохранителям удалось установить обоих «черных лесорубов». Ими оказались жители Сумщины и Бориспольщины.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса — незаконная порубка и перевозка деревьев, повлекшая тяжкие последствия. Им грозит от пяти до семи лет тюрьмы. Одного из подозреваемых объявили в розыск.

Раньше мы писали, что на левом берегу Киева высадили елки, дуб в форме зонта и кусты.

Фото: Полиция Киевщины