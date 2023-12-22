Ночная атака дронов на Киев: повреждены дома в Соломенском и Дарницком районах

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Валерия Гуржий
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Ночью россияне атаковали Киев дронами, в результате чего в городе частичные разрушения в жилых домах в Соломенском и Дарницком районах.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В Соломенском районе в результате попадания в жилой дом частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Также было возгорание в одной из квартир. Одного пострадавшего жильца многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте. Также пострадали машины под домом.

В Дарницком районе, где обломки БПЛА упали в частном секторе, загорелся недостроенный дом. Его оперативно потушили. Пострадавших нет.

Фото: Los Solomas, ГСЧС, УНИАН, РБК-Украина

россияне когда-нибудь успокоятся?
Опубликовано: 22 декабря 2023
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