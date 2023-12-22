Несмотря на ремонт путей, скорость трамваев в Киеве не увеличивается: какие самые проблемные участки

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Валерия Гуржий
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Несмотря на ремонт трамвайных путей на Дегтяревской и Гавела, скорость движения трамваев не увеличилась.

Об этом сообщили Пассажиры Киева.

По сравнению с маем 2023 года время оборотного рейса трамвайного маршрута №15 не изменилось. Сейчас большинство рейсов длятся 1 час 52 мин, ранее – в промежутке от 1:51 до 1:53. На трамвайном маршруте №14 время уменьшилось на 1 мин (-0,9%) – с 1:55 до 1:54.

Следовательно, линейная скорость движения на маршруте №14 - 13,5 км/ч, на маршруте №15 - 13,4 км/ч, что медленнее почти всех троллейбусных и автобусных маршрутов. Сообщается, что нормальная линейная скорость на трамвайных маршрутах при частично выделенном полотне составляет 20 км/ч.

Также в сообществе сделали карту с линейными скоростями движения по трамвайным линиям в соответствии с графиками движения. Оказалось, что большая часть трамвайной сети Киева находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к значительным ограничениям скорости.

Наиболее проблемные участки:

1. Центр – ул. Дмитровская, Глубочицкая – 10-11 км/ч
2. Южное Левобережье – от ул. Усенка к ст. м. "Позняки" и "Бориспольская" – 12-13 км/ч
3. Отрадный – ул. Василенко, бульв. Гавела - 13 км/ч
4. Куреневка – ул. Кирилловская - 13-15 км/ч

Также есть ограничение скорости на линии до Михайловской Борщаговки, Героев Днепра, в Пуще-Водице.

Фото: Пассажиры Киева

Может, вместо развязок надо реконструировать трамвайную сеть?
Опубликовано: 22 декабря 2023
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