В парке "Партизанской славы" снесут незаконно построенное кафе

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Валерия Гуржий
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Суд обязал владельцев снести самочинно построенное кафе на территории ландшафтного парка «Партизанская Слава» и озера Большого, входящего в ландшафтный заказник местного значения «Краснохуторское озеро».

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Установлено, что одно из столичных обществ самовольно построило кафе на земельном участке площадью 0,17 га, стоимостью 8,5 млн грн, который относится к природно-заповедному и водному фондам.

Региональные ландшафтные парки, как и ландшафтные заказники, принадлежат к природно-заповедному фонду Украины, а действующим законодательством запрещено их использование под размещение заведений коммерческого назначения, а тем более – под строительство.

Решение суда находится на исполнении.

Фото: Киевская городская прокуратура

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Опубликовано: 22 декабря 2023
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