У кинотеатра «Октябрь» на Подоле заработал бар «Цегла»

32
Наталия Габрух
share share

На улице Ярославской, у кинотеатра «Жовтень» открылся бар «Цегла». Это уже третье заведение сети, первые два запустили во Львове.

Об этом пишет The Village Украина.

В заведении особое внимание уделено барной стойке, где предусмотрено «максимальное количество посадочных мест для коммуникации гостей и барменов», как объясняют в команде. Дополнительно установили аркадный игровой автомат.

В баре предлагают шоты, авторские и классические коктейли, крепкий алкоголь, а также настойки, в том числе крафтовую лимончелу. Все коктейли продаются по одной цене.

Из еды в меню есть бургеры, дипы, наггетсы, сыр во фритюре и орешки. В ближайшее время планируют добавить джерки из курятины и говядины, которые будут производить в собственной сушилке.

Цены: классические коктейли – 165 грн, авторские коктейли – 170 грн, лимончела – 75 грн, сангрита – 25 грн, картофельные дипы – 65 грн, нагетсы – 75 грн, гамбургер – 130 грн, сыр во фритюре – 115 грн

Адрес: ул. Ярославская, 17

Режим работы: ежедневно с 13:00 до 23:00

Instagram

Хотели бы посетить бар «Цегла»?
Опубликовано: 23 декабря 2023
share share
В Киевской области запустили карту восстановления: там можно мониторить расходы на восстановление В Киевской области запустили карту восстановления: там можно мониторить расходы на восстановление В Буче создадут новый парк-памятку «Кампа» В Буче создадут новый парк-памятку «Кампа» Штолен, цвибак, пивной брауни: Рецепты рождественской выпечки от украинских гастро-блоггеров Штолен, цвибак, пивной брауни: Рецепты рождественской выпечки от украинских гастро-блоггеров Демократический бар Beer On Line («Вернисаж») на Контрактовой закрывается Демократический бар Beer On Line («Вернисаж») на Контрактовой закрывается На Дарнице открыли безбарьерный библиохаб: фото На Дарнице открыли безбарьерный библиохаб: фото В парке "Партизанской славы" снесут незаконно построенное кафе В парке "Партизанской славы" снесут незаконно построенное кафе Для творчества, лекций и тренингов: возле Почтовой открыли бесплатное пространство для подростков Для творчества, лекций и тренингов: возле Почтовой открыли бесплатное пространство для подростков На Жилянской открылся лаунж-бар Hidden 2.0 На Жилянской открылся лаунж-бар Hidden 2.0
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.