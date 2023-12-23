У кинотеатра «Октябрь» на Подоле заработал бар «Цегла»

На улице Ярославской, у кинотеатра «Жовтень» открылся бар «Цегла». Это уже третье заведение сети, первые два запустили во Львове.

Об этом пишет The Village Украина.

В заведении особое внимание уделено барной стойке, где предусмотрено «максимальное количество посадочных мест для коммуникации гостей и барменов», как объясняют в команде. Дополнительно установили аркадный игровой автомат.

В баре предлагают шоты, авторские и классические коктейли, крепкий алкоголь, а также настойки, в том числе крафтовую лимончелу. Все коктейли продаются по одной цене.

Из еды в меню есть бургеры, дипы, наггетсы, сыр во фритюре и орешки. В ближайшее время планируют добавить джерки из курятины и говядины, которые будут производить в собственной сушилке.

Цены: классические коктейли – 165 грн, авторские коктейли – 170 грн, лимончела – 75 грн, сангрита – 25 грн, картофельные дипы – 65 грн, нагетсы – 75 грн, гамбургер – 130 грн, сыр во фритюре – 115 грн

Адрес: ул. Ярославская, 17

Режим работы: ежедневно с 13:00 до 23:00