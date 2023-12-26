Могут вручать электронные повестки: Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации

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Наталия Габрух
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Вечером в понедельник, 25 декабря, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 10378 о внесении изменений в определенные законодательные акты по «совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» в Украине.

О регистрации законопроекта сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предусматривает изменения в мобилизации и прохождении военной службы.

Предлагают:

  • сменить призывной возраст с 27 до 25 лет;
  • отменить срочную службу - всех срочников уволят с военной службы, по желанию они могут заключить контракт. Если срочника мобилизуют, то призвать его могут только через 6 месяцев после увольнения со срочной службы;
  • вместо срочной службы ввести базовую военную службу, которую гражданин Украины должен пройти до 25 лет;
  • удалить понятие «ограниченная пригодность». Военно-врачебные комиссии будут определять только пригодность или непригодность к военной службе. Все, кто имеет решение ВЛК об ограниченной пригодности, должны в течение 6 месяцев после принятия закона заново пройти ВЛК;
  • предоставить органам местного самоуправления полномочия содействовать и помогать мобилизации;
  • предоставить мобилизованным, которые прослужат 36 месяцев, право уволиться с военной службы;
  • разрешить посылать повестки о вызове в ТЦК и СП через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту;
  • граждане Украины в возрасте 18-60 лет должны стать на военный учет. Женщины становятся на военный учет, если имеют военное или медицинское образование, а те, кто имеет профессию, родственную специальному перечню Минобороны, становятся на военный учет по желанию;
  • к гражданам Украины, которые будут нарушать закон о мобилизации (не уточнят данные, не станут на учет, не появятся по повестке) могут применить санкции. Их внесут в Единый реестр должников, что означает запрет на продажу движимого и недвижимого имущества, запрет на получение водительского удостоверения и вождения авто, запрет на выезд за границу, запрет на получение кредитов, запрет на получение льгот от государства, запрет на пользование средствами и т.п.;
  • все признанные ограниченно годными к военной службе по новому законопроекту будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

Повестки смогут отправлять через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте. Также повестку могут вручить лично:

  • в помещении ТЦК его представителями;
  • по месту жительства (пребывания) представителями ТЦК или полицейскими;
  • по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;
  • в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.

Военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Для них предусмотрены следующие ограничения:

  • запрет выезда за границу;
  • запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
  • ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;
  • ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;
  • отказ в заключении кредитного договора, договора ссуды;
  • приостановка получения льгот и услуг от государства.

Также в Раде зарегистрировали законопроект № 10379 – «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения».

Документ предусматривает усиление ответственности за военные правонарушения, а именно:

  • за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета - штраф от 8500 до 17000 гривен;
  • за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации - штраф от 25 500 до 34 000 гривен для граждан и от 34 000 до 85 000 гривен для должностных лиц;
  • за нарушение этого законодательства в особый период (например, военное положение) штраф будет составлять от 34 000 до 51 000 гривен для граждан и от 153 000 до 204 000 гривен для должностных лиц.

19 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам года, Владимир Зеленский сообщил, что военное командование нуждается в дополнительной мобилизации около 400 000 - 500 000 тысяч человек.

Ранее мы писали, общая мобилизация: В ВСУ рассказали, кто и где имеет право вручать повестки призывникам.

Фото: из открытых источников

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Опубликовано: 26 декабря 2023
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