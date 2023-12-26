Могут вручать электронные повестки: Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации

Вечером в понедельник, 25 декабря, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 10378 о внесении изменений в определенные законодательные акты по «совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» в Украине.
О регистрации законопроекта сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ предусматривает изменения в мобилизации и прохождении военной службы.
Предлагают:
- сменить призывной возраст с 27 до 25 лет;
- отменить срочную службу - всех срочников уволят с военной службы, по желанию они могут заключить контракт. Если срочника мобилизуют, то призвать его могут только через 6 месяцев после увольнения со срочной службы;
- вместо срочной службы ввести базовую военную службу, которую гражданин Украины должен пройти до 25 лет;
- удалить понятие «ограниченная пригодность». Военно-врачебные комиссии будут определять только пригодность или непригодность к военной службе. Все, кто имеет решение ВЛК об ограниченной пригодности, должны в течение 6 месяцев после принятия закона заново пройти ВЛК;
- предоставить органам местного самоуправления полномочия содействовать и помогать мобилизации;
- предоставить мобилизованным, которые прослужат 36 месяцев, право уволиться с военной службы;
- разрешить посылать повестки о вызове в ТЦК и СП через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту;
- граждане Украины в возрасте 18-60 лет должны стать на военный учет. Женщины становятся на военный учет, если имеют военное или медицинское образование, а те, кто имеет профессию, родственную специальному перечню Минобороны, становятся на военный учет по желанию;
- к гражданам Украины, которые будут нарушать закон о мобилизации (не уточнят данные, не станут на учет, не появятся по повестке) могут применить санкции. Их внесут в Единый реестр должников, что означает запрет на продажу движимого и недвижимого имущества, запрет на получение водительского удостоверения и вождения авто, запрет на выезд за границу, запрет на получение кредитов, запрет на получение льгот от государства, запрет на пользование средствами и т.п.;
- все признанные ограниченно годными к военной службе по новому законопроекту будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.
Повестки смогут отправлять через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте. Также повестку могут вручить лично:
- в помещении ТЦК его представителями;
- по месту жительства (пребывания) представителями ТЦК или полицейскими;
- по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;
- в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.
Военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Для них предусмотрены следующие ограничения:
- запрет выезда за границу;
- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;
- ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;
- отказ в заключении кредитного договора, договора ссуды;
- приостановка получения льгот и услуг от государства.
Также в Раде зарегистрировали законопроект № 10379 – «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения».
Документ предусматривает усиление ответственности за военные правонарушения, а именно:
- за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета - штраф от 8500 до 17000 гривен;
- за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации - штраф от 25 500 до 34 000 гривен для граждан и от 34 000 до 85 000 гривен для должностных лиц;
- за нарушение этого законодательства в особый период (например, военное положение) штраф будет составлять от 34 000 до 51 000 гривен для граждан и от 153 000 до 204 000 гривен для должностных лиц.
19 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам года, Владимир Зеленский сообщил, что военное командование нуждается в дополнительной мобилизации около 400 000 - 500 000 тысяч человек.
Ранее мы писали, общая мобилизация: В ВСУ рассказали, кто и где имеет право вручать повестки призывникам.
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