Смотрите, как в Киеве отреставрировали старую дверь

В Киеве отреставрировали старую дверь.

Об этом сообщает общественная организация «Справжній Київ» в соцсетях.

Горожане продолжают дело погибшего на войне краеведа Сергея Миронова , который начал движение по восстановлению исторических дверей Киева.

Специалисты заложили дыру от старого домофона и замков. Также изготовили латунную фурнитуру. Кроме этого, заменили треснувшее стекло. Трещины проклеили и подкрасили.

«Сергей часто писал о человеческой неблагодарности и недоразумении с жителями. Сегодня нас встречали радостно. Несколько квартир активно присоединились к процессу, нашли нам лестницу, веник, воду и тряпки. Один из соседей пожертвовал значительные средства и захотел сделать козырек. А еще – хороший фонарь повесить. Как Сергей этого хотел», — комментируют в общественной организации.

Ранее мы писали, как в Киеве активисты реставрируют старинн ые двери и продолжают дело погибшего на войне Сергея Миронова.

Фото: общественная организация «Настоящий Киев»