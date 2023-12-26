Смотрите, как в Киеве отреставрировали старую дверь

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Наталия Габрух
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В Киеве отреставрировали старую дверь.

Об этом сообщает общественная организация «Справжній Київ» в соцсетях.

Горожане продолжают дело погибшего на войне краеведа Сергея Миронова , который начал движение по восстановлению исторических дверей Киева.

Специалисты заложили дыру от старого домофона и замков. Также изготовили латунную фурнитуру. Кроме этого, заменили треснувшее стекло. Трещины проклеили и подкрасили.

«Сергей часто писал о человеческой неблагодарности и недоразумении с жителями. Сегодня нас встречали радостно. Несколько квартир активно присоединились к процессу, нашли нам лестницу, веник, воду и тряпки. Один из соседей пожертвовал значительные средства и захотел сделать козырек. А еще – хороший фонарь повесить. Как Сергей этого хотел», — комментируют в общественной организации.

Ранее мы писали, как в Киеве активисты реставрируют старинные двери и продолжают дело погибшего на войне Сергея Миронова.

Фото: общественная организация «Настоящий Киев»

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Опубликовано: 26 декабря 2023
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