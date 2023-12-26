В Киеве возле фуникулера установили мозаичное панно, посвященное ПВО

В Киеве создали мозаику, посвященную подразделениям ПВО. Ее установили возле столичного фуникулера.

Мозаику посвятили не только ПВО, но и проекту «Упакуй небо — прокачай ПВО». Это совместный сбор Фонда компетентной помощи армии «Повернись живим» и Новой почты.

Отмечается, что мозаику создали в студии «Цілісно» по эскизу Татьяны Михалевой. Работа над панно длилась три недели. К ней присоединились 25 учеников студии и двое благотворителей.

«На мозаике изображен сборный образ Украины: Львовская опера, Черновицкий университет, церковь из Харькова, Днепровские башни, Родина-мать, Ласточкино гнездо из Крыма. Также есть разные дома, которые можно встретить по всей стране, — рассказывает владелица студии «Цілісно» Татьяна Родькина. — Руки, которые держат небо, — это противовоздушная оборона. Нашей команде было невероятно важно и интересно посвятить работу людям, благодаря которым мы все живы и имеем возможность работать на результат».

Для мозаики использовали плитку из неработающих заводов, старые зеркала, стекло из бутылок зеленого и синего цвета. Панно весит около 120 кг и имеет размеры — 2500*1525 см.

Фото: пресс-служба фонда «Повернись живим»; студия «Цілісно»