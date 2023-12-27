В Одессе начнут курсировать низкопольные трамваи украинского производства «Татра-Юг». Пока город получил только один, он проходит испытание.

Об этом сообщают в сообществе «Націонал-Урбанізм».

В общей сложности Одесса получит 13 таких трамваев, пишет «Пассажирский Транспорт». Они будут обслуживать магистральный маршрут № 7 «Север-Юг».

Реализация проекта стала возможна благодаря кредитам от Европейского инвестиционного банка.

Отмечается, что город заказал особую (по сравнению с киевским вариантом) компоновку дверей: в третьей секции их меньше, а первая — наоборот — полностью состоит из них.

Низкопольные трамваи украинского производства Татра-Юг уже курсируют в Киеве и Львове.