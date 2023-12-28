В Киеве продают под строительство участок перед Цирком

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Ирина Маймур
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В Киеве выставили на продажу земельный участок по улице Дмитровской, 1А возле Цирка.

Об этом пишет КиевВласть, ссылаясь на объявления на платформе OLX.

Участок площадью 350 квадратных метров. Ее продают за 700 тысяч долларов.

Как отмечают в объявлении, участок подходит как для строительства жилого дома, так и для коммерческого использования.

Согласно выписке из земельного кадастра, участок находится в частной собственности, а его нормативная денежная оценка составляет 50 91 735 гривен. Целевое назначение под коммерческую деятельность, а использовать участок можно под строительство, эксплуатацию и обслуживание торгово-общественного центра.

На портале DIM.Ria также есть объявления по этому участку. Там владелец рассматривает аренду или обмен на недвижимость в эквивалентной стоимости. Аренда участка будет стоить 5000 долларов в месяц.

Сейчас там дважды в неделю проходят сельскохозяйственные ярмарки.

Фото: Национальный цирк Украины

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Опубликовано: 28 декабря 2023
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