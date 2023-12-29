Массированная атака на Киев: повреждено здание станции метро, есть погибшие и раненые

Утром Киев россияне атаковали несколькими десятками ракет разного типа. В результате атаки погибли 3 человека и еще 24 получили ранения.

Об этом сообщили в КМВА.

В Подольском районе загорелось складское помещение. Также взрывом повреждено здание станции метро «Лукьяновская», в настоящее время работает в штатном режиме.

Кроме того, в Шевченковском районе загорелся недостроенный бизнес-центр, поврежден жилой дом и складское помещение. Под завалами оказались три человека. Их получили и передали медикам. Также в Шевченковском районе из-под завалов извлекли тело одного погибшего.

В Дарницком районе, на территории частного сектора, зафиксировано повреждение дома, а также повреждение получила жилая многоэтажка.

В Святошинском районе загорелся необитаемый многоэтажный дом и три автомобиля.

По данным КМВА, известно о 24 пострадавших в столице и 3 погибших людях.

Также россияне утром атаковали и другие города Украины – Львов, Днепр, Одессу и Конотоп. В этих городах также зафиксированы разрушения, ранены и погибли.

Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что враг использовал дроны, "Кинжалы", баллистические и крылатые ракеты, С-300, БпЛА, Х-22 или Х-32. Всего около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

Известно , что только над Киевом Силы ПВО более 30 воздушных целей.

Фото: Общественное, ГСЧС