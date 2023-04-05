Смотрите проект восстановления железнодорожного вокзала в Тростянце, разрушенного россиянами

Столичное архитектурное бюро ZOTOV&CO вместе с BURØ разработали проект восстановления площади с железнодорожным и автомобильными вокзалами в Тростянце Сумской области, разрушенных россиянами во время оккупации.

Архитекторы предлагают создать интегрированный вокзал. Он объединит поезда, автобусы, удобный подъезд такси и частные автомобили, а также автобусную стоянку и парковку для частного транспорта.

Согласно проекту, пространство будет инклюзивным — без ступенек. Сделать его таким было нелегко, ведь перепад рельефа по площади достигает около 7 метров.

Специалисты бюро хотят сделать навесы на железнодорожном перроне и автобусных остановках.

Они предлагают совместить вокзал с современной площадью, которая станет уютным местом отдыха со сквером с большими деревьями и развитым сервисом. По обе стороны площади хотят установить торговые павильоны и кафе.

Предлагаемое пространство может стать первым в Украине примером сотрудничества «Укрзализныци» с городом, уверены в ZOTOV&CO.

Ранее мы писали, что команда архитектурного бюро Balbek Bureau представила онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages для восстановления домов Киевской области с сохранением их аутентики.

Фото: ZOTOV&CO