Около 10 лет назад велосипедисты с Троещины решили собственными силами создать дерт-парк, экстремальную трассу для катания на BMX и MTB, предназначенных для трюковой езды.

Несмотря на то, что площадка находится на окраине Киева, сюда съезжаются велосипедисты из разных районов. А на фестивали и соревнования приезжают даже из других городов.

О том, как создать дерт-парк на Троещине и не дать местным жителям его уничтожить, рассказал один из основателей проекта STroyka Сергей Васерук.