Около 10 лет назад велосипедисты с Троещины решили собственными силами создать дерт-парк, экстремальную трассу для катания на BMX и MTB, предназначенных для трюковой езды.
Несмотря на то, что площадка находится на окраине Киева, сюда съезжаются велосипедисты из разных районов. А на фестивали и соревнования приезжают даже из других городов.
О том, как создать дерт-парк на Троещине и не дать местным жителям его уничтожить, рассказал один из основателей проекта STroyka Сергей Васерук.
История
Житель Троещины Сергей Васерук увлекается MTB (mountain bike) более десяти лет. Парень занимается мебелью и иногда делает трамплины для спортивных соревнований.
Идея создать на Троещине экстрим-площадку у Сергея появилась, когда он осваивал единственный в то время дерт-парк в городе – "Дубки" на Сырце:
“Даже сейчас в Киеве мало специализированных площадок для экстремального велоспорта. Если считать по дерту, то можна кататься в “Дубках” и на Троещине, памп-трек есть только на Троещине и на Голосеево (“Американка”)”.
Дерт представляет собой грунтовую трассу с чередующимися насыпями-трамплинами и пролетами. Первую площадку в 500 метрах от жилых домов на улице Закревского начали строить местные райдеры. Это было заброшенное место в лесистой зоне рядом с неухоженным водоемом. Сергей приезжал туда поучиться новым трюкам у "старших". Взамен они просили поработать лопатой – создавать ямы и кочки для отработки трюков:
"Идеи для STroyka черпали из интернета. Когда я начинал, у меня не было ни DVD, ни компьютера. Был телек, где транслировали экстремальные программы, например, "Диваки". Еще был российский экстрим-канал, где иногда можно было увидеть велосипедные дисциплины BMX dirt и downhill. Меня это очень заряжало на катку и строительство чего-то подобного”.
Строительство
Поначалу ребята делали много ошибок, одни и те же трамплины переделывали по несколько раз. Земля в этом месте смешана с песком – кочки из-за этого быстро теряли форму. Со временем начали использовать глину, которая находится чуть глубже под землей. Благодаря ей удалось укрепить постройки.
Весь инвентарь покупали за собственные деньги. Часто райдеры или люди, поддерживающие велодвижение, сами приносили необходимое: цемент, доски, старые ковры.
На заграничных видео Сергей увидел, что на дертах на все приземления и трамплины вешают линолеум, ковры, либо покрывало. Оказалось, это защищает кочки от повреждений, и на ремонт памп-трека потом уходит меньше сил и времени.
Создание парка замедляли и разногласия между ребятами. Кто-то уходил из движения, кто-то присоединялся. Со временем у Сергея появились единомышленники – Егор Сергеевич и Тарас Говера, участник международных соревнований по памп-треку.
“За последние полтора года мы сделали новые насыпи и немного расширили территорию парка, но он все еще в постройке", – говорит Сергей.
Трудности
Не все местные жители приняли идею создания парка, поэтому он нередко страдает от вандализма незваных гостей:
"Раньше у нас были такие деревянные мостики, шириной до метра, на которых можно было кататься. Шашлычники приходили, видели “много дров” и начинали их разбирать. В итоге эти норд-шоры у нас пропали, и из деревянных сооружений мы оставили только трамплины. Мы их красим, возможно, поэтому их и не разбирают на костер. Еще наркоманы приходят – шприцы оставляют”.
Также среди противников дерт-парка – грибники, которые возмущаются, что ребята испортили лес и теперь там не растут грибы.
“Но когда мы начали здесь рыть, грибы стали еще лучше расти. Бабушка одна тут ходит и говорит, здесь у вас такие грибы растут, которые очень редко попадаются", – рассказывает Сергей.
Деньги
Площадка бесплатная и доступна в любое время года. Обязательных взносов нет, единственное – иногда можно по желанию сбрасываться на инвентарь: лопаты, ведра, грабли.
"Сколько денег всего пошло на проект за десять лет, сказать сложно, поскольку взносы несистематические. Прошу тех, кто здесь катает, сбрасываться время от времени на инструменты, кто сколько может, по 10-20 гривен. Могут дать и 200, и 300 гривен, но это реже. Также мы можем попросить – если есть ненужные ковры, краска – приносите", – рассказывает Сергей.
Для кого
Чаще всего на дерт приезжают тренироваться люди с Троещины. Приходят велосипедисты от 7 лет.
"Приезжают 11-13-летние дети на "Ашан-велосипедах", пытаются кататься на кочках, а им седуха мешает. Есть ребята и постарше – 18-25 лет. Иногда приезжают 30-летние, но реже. Из-за того, что здесь катается много детей, важно им объяснить, как себя нужно вести. Они меня слушают. Мы предупреждаем, что дети должны быть с родителями, если родители не приходят – пусть катаются в защите и не по одному", – объясняет райдер.
В дерт-парке устраивают фестивали и соревнования по дертам, прыжкам на глиняных насыпных трамплинах. На такие события приезжают даже райдеры с других городов.
"Когда смотришь, как на наших кочках делают какие-то невероятные трюки, понимаешь, что не зря вся это работа проделана. Парк живой и развивается в правильном направлении. С другой стороны – я не люблю устраивать здесь соревнования, потому что после них нужно очень много ремонтировать. Обычно этим заниматься никто не хочет, потому что все хотят просто кататься. Поэтому это больше площадка для тренировок с образовательной функцией – ведь ты понимаешь, как это все строится", – говорит Сергей.
Планы
Сергей хочет сделать парк более массовым – залить бетоном памп-трек, по которому можно будет кататься на роликах и скейтах. "В позапрошлом году мы залили тонким слоем цемента один из контруклонов, было очень круто. Один парень даже на роликах приходил кататься. За счет того, что земля дубовая, а поверхность трека ровная – он мог разгоняться”.
Но сам он не готов браться за такую объемную работу. На помощь властей также не рассчитывает, поэтому на "Общественный бюджет" подаваться пока не будет.
"Я не хочу что-то просить у государства... Да мне даже и не хочется, чтобы мне помогали какие-то депутаты. Я хочу, чтобы люди сами брали и делали своими руками парк. Всем интересно посмотреть, но не настолько, чтобы взять идею, отвернуться от всех, и начать делать что-то свое”.
С тех пор, как начал создаваться дерт-парк, ближайшие пустыри застроили жилыми домами. Сергей понимает, что однажды его земляное детище, над которым он работал десять лет, могут сравнять с землей, а на его месте построить высотку:
"Эта земля принадлежит городу. Может когда-то она будет в застройке. Что я буду делать, если придут застройщики? Буду смотреть и снимать. А что еще остается делать? Мы же здесь нелегально нарыли все треки".
Фото: Сергей Васерук, Александра Флишка