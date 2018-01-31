В конце ноября прошлого года анонсировали запуск первого киевского коливинга для айтишников Domivka Coliving.

Сейчас большая часть его квартир уже заселены. И мы подумали, что самое время заглянуть к ребятам в гости, узнать, как там все устроено и каково это вообще — жить в “IT-коммуналке”.

Кстати, о жизни в настоящей киевской коммуналке мы тоже как-то писали.