В конце ноября прошлого года анонсировали запуск первого киевского коливинга для айтишников Domivka Coliving.
Сейчас большая часть его квартир уже заселены. И мы подумали, что самое время заглянуть к ребятам в гости, узнать, как там все устроено и каково это вообще — жить в “IT-коммуналке”.
Кстати, о жизни в настоящей киевской коммуналке мы тоже как-то писали.
Что такое коливинг
Коливинг — это такой формат совместной аренды жилья. Вы снимаете себе отдельную квартиру или комнату, но кухню, зоны отдыха или другие локации делите с соседями. Да, похоже на общежитие. Но нет, это не оно.
Во-первых, ваши соседи — не случайные люди. Чаще всего это ребята, которые работают в одной сфере. Во-вторых, в коливингах обычно классный ремонт, современная мебель и хозяева, которые следят за тем, чтобы всем всегда было хорошо.
О киевском коливинге
Проект основали супруги Юлия Обозная и Никита Постолакий, которые последние 12 лет работают в сфере IT. Летом они нашли инвесторов, совместно с которыми выкупили этаж в жилом комплексе Smart House на Отрадном.
Сам дом — не новостройка.
Раньше это было заводское здание, которое застройщик реконструировал под жилой фонд.
Ремонт еще длится, дом заселен не полностью и пока рядом очень не хватает супермаркетов, кафе, банков, аптек и прочих заведений первой необходимости. Ближайшее метро — "Берестейская", и до него нужно ехать несколько остановок трамваем или маршруткой.
Всего в коливинге есть 26 квартир. Двадцать из них площадью 17 кв. м, еще пять — по 25 кв. м и одна двухкомнатная — 44 кв. м. Также есть общая гостиная и кухня, а вскоре, возможно, обустроят небольшой спортзал.
Дизайн квартир схож: много белого цвета, спокойные пастельные тона, светлое дерево. Есть кухонная плита на две конфорки, раковина, туалет, душ и стиральная машина. Жильцы сами могут выбрать, что именно из техники и мебели им нужно. На стоимость аренды это не влияет — маленькая квартира обойдется в 7500 грн, побольше — в 8500 грн, а комната в двушке — 6000 грн. Снять их можно не менее, чем на три месяца.
18 квартир уже заселили, хотя желающих въехать было гораздо больше — около сотни.
Отсеивали тех, кто просто охотился за жильем, и принимали ребят, которые разделяли идеи добрососедства и понимали, что это вообще такое. Еще один важный критерий — работа в IT. Тут все просто: создатели коливинга хотят собрать людей, которые будут полезны друг другу в профессиональном плане.
Юлия Шендрик, 31 год, HR-менеджер в IT-компании
Арендует квартиру площадью 17 кв. м за 7500 грн в месяц
История
Я сама из Харькова, в Киев переехала 12 лет назад и за это время сменила 20-25 квартир.
Моя последняя квартира была на Лукьяновке. Двухкомнатная, мы снимали ее с подругой. Классная квартира с дизайном а-ля прованс и хорошей кухней. Но оттуда пришлось съезжать. Я около месяца искала новое жилье и все то, что видела, очень расстраивало в плане дизайна. У людей абсолютно не было вкуса.
В результате нашла однокомнатную квартиру на Татарке за 12 тысяч, которая меня более или менее устраивала. Она была не идеальной, скорее — с терпимым дизайном и таким же ремонтом. А потом я наткнулась на Facebook на пост о коливинге. Дизайн квартир очень понравился, цены тоже порадовали, и я решила съездить посмотреть на все вживую.
Вот уже полтора месяца живу здесь. Подруга, с которой мы арендовали квартиру на Лукьяновке, теперь тоже снимает одну из соседних квартир. А на днях сюда вселится еще и моя коллега с мопсом. И я была бы не против, если бы мой парень тоже поселился в коливинге.
О своем выборе
Тут у меня есть 17 квадратных метров и это больше, чем было в 2-комнатной квартире на Лукьяновке. Там я жила в комнате где-то на 12 квадратов. Даже телевизор стоял в другой комнате, потому что не помещался в моей — в ней хватало места лишь для кровати и рабочего стола.
Кухня на прошлой квартире тоже была меньше, чем наша общая здесь. Плюс — в коливинге у меня есть большая гостиная с настольным теннисом и будет небольшой спортзал. Здесь все новое и чистое, быстрые лифты и их много. Чтобы спуститься к такси мне нужно 30-40 секунд, в предыдущем доме на это уходило 2-3 минуты. Вроде и мелочь, но тоже важно.
Тут классные соседи, и все из моей сферы. Всегда можно обсудить работу и даже придумать совместный стартап. Адекватные арендодатели, которые решают все твои проблемы.
Баланс получаемых бенефитов, качества и цены, после всего, что я видела во время поисков квартиры, — космические.
Ощущение, что живу в квартире минимум за 15 тысяч. Хотя я плачу здесь 7,5 тысяч плюс коммунальные.
А еще мне очень понравился номер моей квартиры — 444. Это же круто.
Условия
Комплектацию квартиры можно собрать, как конструктор. Можешь попросить диван другого цвета, выбрать, какой именно комод или столик ты хочешь, и нужны ли они тебе вообще. Посуда также есть.
Когда въезжаешь, у тебя в квартире стоит куча коробок с техникой — микроволновка, чайник, пылесос, роутер, телевизор на 32 дюйма, небольшой холодильник. Все новое. Правда, я от большинства этого отказалась, так как у меня была своя техника и телевизор на 40 дюймов. А холодильник я решила использовать общий.
В каждой квартире установлены счетчики — ночной и дневной. Ночью электроэнергия значительно дешевле, поэтому на ночь можно, например, ставить стирку или нагревать бойлер. Получается дешевле в разы. Комната обогревается электробатареей, ее температуру также можно регулировать — от 15 до 33 градусов. Когда едешь в отпуск, все можно оставить на минималке и платить меньше. Зимой на коммунальные услуги идет до тысячи гривен.
Раз в две-три недели квартиры убирают. Это входит в стоимость аренды. Сама я за эти полтора месяца еще ни разу серьезно не убирала. У меня даже нет веника и мусорного ведра.
Диван удобный. Я его, кстати, почти никогда не складываю. Шкафы очень глубокие, там поместились все мои вещи.
Я от всего тут тащусь. Нет ощущения, что снимаю квартиру. Это мой дом. Я с удовольствием сюда возвращаюсь.
Это как общежитие, но без всех минусов классического общежития.
У нас, айтишников, очень высокие требование к сервису из-за того, что у всех высокие зарплаты и все привыкли к хорошему. Я не буду жить в убитой квартире за четыре тысячи просто потому что не буду — мне важно пространство, которое меня окружает, и комфорт. А этот коливинг предоставляет сервис нашего уровня. И за эти деньги просто где-то в городе я не получу и половины удобств, которые есть здесь.
Конечно, мы понимаем, что со временем стоимость аренды будет возрастать, но это ок.
Из минусов — звукоизоляция в квартирах [владельцы коливинга закупили звукоизоляционные материалы для каждой из квартир, вскоре установят их — БЖ]
Одна стена вообще не пропускает звук, а вот через вторую слышно все.
В том числе из-за розеток — они тут сквозные. Всегда пытаюсь оставлять в розетке зарядку от мобильного или что-то еще.
Жители
Здесь все айтишники — тестировщики, фронтенды, биг дата. Ребята из разных городов. Например, есть парень из Керчи. Он 12 лет работал моряком, потом три года изучал программирование на онлайн-курсах, и вот сейчас устроился на свою первую работу в IT. Есть две семейные пары, они снимают квартиры побольше, на 25 квадратов. Есть котенок, кошка и вскоре появится мопс.
Отношения с соседями
Мой сосед через стенку любит слушать рок. И когда я еду на выходные к парню, то могу написать соседу, что меня не будет, и он может хоть взорвать здесь все. И наоборот — если прихожу уставшая домой, а у него громко играет музыка, всегда могу попросить сделать тише. Знаю, что он адекватно отреагирует. Как-то я проснулась в два часа ночи из-за того, что он громко говорил по телефону. Сквозь сон написала ему сообщение, и он тут же завершил разговор.
И, что самое удивительное, — это не раздражает. Вот когда мы жили с подругой в одной квартире, такие вещи раздражали гораздо больше. Но мне было неудобно просить ее приглушить музыку. Ведь мы жили как семья, и я думала, ок, хочет она послушать музыку, хорошо, я потерплю. А тут все иначе. Добрососедские отношения, но при этом есть границы. Есть возможность коммуникации и адекватный фидбек. Соответственно, это не злит и не напрягает.
Думаю, даже если мы с ребятами разъедемся, то будем продолжать общаться.
Недавно закончился ремонт общей кухни и мы устроили бранч. Это был первый официальный слет жителей — чтобы все со всеми познакомились ближе. Мой парень тоже зашел, хотя не живет здесь, и обалдел от нашего комьюнити. Он думал, что все будут сидеть и тихо есть, айтишники же обычно интроверты, а мы все так разговорились, веселились, играли в настолки.
Если снять такую же квартиру на любом другом этаже этого дома — это было бы не то. Квартира вне контекста и комьюнити — это совсем не то.
Правила жизни
У нас есть чат в Viber для всех жильцов и закрытая группа на Facebook. Там решаются многие вопросы. Например, я предложила “возглавить” заказ воды. Пока каждый заказывает себе отдельно, а я хочу узнать, кому сколько воды на месяц нужно, собрать деньги и заказывать централизованно. Плюс — чтобы вся вода стояла на общей кухне, ведь так экономится место в комнатах.
Также мы предложили установить на кухне общую мультиварку, кухонный комбайн, соковыжималку. Основатели коливинга поддержали.
Вообще, коллективный шеринг ресурсов — это очень удобно.
Большинство жителей коливинга люди не семейные, у них нет кучи детей, которым постоянно нужно что-то готовить. Соответственно, вся эта кухонная техника нужна каждому из нас по нескольку раз в месяц. Делиться очень удобно.
К тому же на кухне есть большая посудомоечная машина. Обычно ведь как — покупаешь комбайн и вскоре перестаешь им пользоваться, потому что запариваешься каждый раз вымывать вручную. А тут закинул все в машину и забыл.
Инфраструктура
Мне очень нравится, что рядом “Мегамаркет” и ТРЦ Большевик. Пешком до них минут 15, на машине — пять. А в конце февраля на первом этаже нашего дома также должен открыться супермаркет.
Работаю на Выдубичах. На такси до работы ехать 35 минут, это обходится в 120 гривен, общественным транспортом добираться 45 минут — на трамвае или маршрутке несколько остановок до метро “Берестейская”. Меня это устраивает.
Немного не хватает ресторанчиков и кофеен рядом. Но мы с подругой думаем о том, чтобы ближе к лету открыть в нашем доме собственную кофейню.
Фото: Юлия Вебер, портрет — Facebook-страница Юлии Шендрик