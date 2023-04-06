На пивоварню Шульца наложили арест, но здания все еще могут снести

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Ирина Маймур
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24 марта Киевская городская прокуратура наложила арест на исторические здания пивоварни Карла Шульца.

Об этом сообщает активист Дмитрий Перов.

Теперь по закону демонтировать исторические здания нельзя. Однако владельцы, вероятно, уже готовятся снести одну из них. Ее фасад уже завесили.

Представитель владельца здания Ленур Мамбетов отрицает любую подготовку к демонтажу.

“Мы демонтаж не производим. Если бы хотели – уже все снесли бы. Когда получим разрешения – будем производить демонтаж. Сейчас у нас другие приоритеты, нет времени и сил заниматься строительством«, – заявил он »Европейской правде".
По словам Мамбетова, все постройки на территории пивзавода аварийные, и поэтому они были вынуждены разобрать два здания.

Напомним, что в 2021 году здание пивзавода Шульца на Демеевке оказалось под угрозой уничтожения. Тогда разобрали один из первых производственных корпусов, частично разобрали фасад жилого дома при заводе, который выходит на красную линию застройки переулка Руслана Лужевского. Также разобрали сушильную башню, а корпус, к которому она прилегала, полностью разрушили.

Причиной тому стало новое строительство. На месте пивоварни решили построить крымскотатарский культурно-образовательный центр с мечетью на 5000 человек.

В 2021 году Киевская городская государственная администрация создала список ценной исторической застройки, угрожающей уничтожению или повреждению и подлежащей дополнительной защите. Туда внесли и пивоварню Шульца. На год был введен мораторий по поводу любых действий с объектами. За это время чиновники должны были провести их аудит. Однако ничего сделать не смогли, ведь специалистов не допускали на территорию Киевского пивзавода №1, рассказал Дмитрий Перов.

Чтобы помешать уничтожению исторических построек, активисты обратились с открытым письмом-обращением к руководству Турецкой Республики. В нем они отметили необходимость проведения общественного обсуждения строительства Исламского культурного центра. 5 апреля Дмитрий Перов передал письмо-обращение сотрудникам Посольства республики Турция.

Раньше мы писали, что в Пуще-Водице во второй раз горела старинная дача. Рядом с ней хотят построить ЖК.

Фото: Дмитрий Перов, Антон Короб

Опубликовано: 06 апреля 2023
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