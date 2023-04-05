Зачем на Оболони строят трехуровневый паркинг на 720 мест: объясняют в КГГА

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Анна Григораш
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Трехуровневый паркинг на 720 автомобилей на улице Приречной на Оболони будет построен в рамках обустройства большой рекреационной зоны.

Об этом говорится в пресс-релизе КГГА.

“Паркинг будет объектом двойного назначения, его подземная часть будет служить укрытием во время воздушной тревоги. Паркинг будет подземно-наземным – таким, как был построен в столичном зоопарке. Паркинг будет построен в рамках обустройства большой рекреационной зоны, в которую войдет парк «Наталка», набережная и остров Оболонский. Чтобы посетители смогли оставить свои автомобили и при необходимости имели доступ к укрытию”, – объясняют в КГГА.

Общая площадь паркинга составит 10 120 кв. м, площадь помещений двойного использования – 2360 кв. м. Проект предусматривает создание безбарьерной среды – доступ к нему будут иметь маломобильные группы населения.

Ранее местные жители заметили вырубку деревьев на улице Приречной рядом с участком, где планируют построить парковку на 700 паркомест. Они выступают за создание на этом месте парка.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что на Оболони до конца года завершат строительство пешеходного моста и обустройство острова Оболонский. Именно для комфорта гостей этой рекреационной зоны, по его словам, в другом конце набережной будет построен паркинг на Приречной. На его строительство из бюджета Киева будет выделено 120 миллионов гривен.

Фото: Виталий Кличко

Опубликовано: 05 апреля 2023
Оболонь Оболонська Набережна Прирічна
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