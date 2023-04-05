Суд наложил арест на здание возле кинотеатра «Жовтень», принадлежащее российскому «росатому»

Суд наложил арест на здание напротив кинотеатра «Жовтень», принадлежавшее российской корпорации «росатом».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В Киеве задержали и сообщили о подозрении мошенникам, которые хотели переоформить подлежащее национализации помещение «росатома». Речь идет о здании напротив кинотеатра «Жовтень» на улице Константиновской, 31.

Следствие установило, что российский «росатом» через подконтрольную компанию владеет нежилым помещением в Подольском районе столицы. Его площадь – более 1000 кв. м, а стоимость – более 100 млн грн.

Суд наложил арест на здание и передал его в управление Агентства по розыску и менеджменту активов. К тому же СНБО наложил на «росатом» санкции, в том числе такие, как блокирование активов.

Чтобы имущество не смогли национализировать, группа пыталась изменить право собственности помещения, используя поддельные документы. Двух мошенников, которые к этому причастны, задержали и поместили под стражу. В настоящее время устанавливают других участников преступления, заявили в прокуратуре.

Ранее мы писали, что суд арестовал «Премьер Дворец», «Славутич» и еще пять отелей группы VS Energy.

Фото: Офис генпрокурора