В Киеве открыли Центр стрессоустойчивости: Кто может получить помощь

В Киеве начал работу первый в Украине Центр стрессоустойчивости, созданный по опыту израильских специалистов. В центре будут оказывать бесплатную психологическую помощь и проводить тренинги.

Он работает по адресу улица Бассейная, ½, сообщает пресс-служба КГГА.

В Центре будут оказывать помощь, в частности, демобилизованным военнослужащим и членам их семей, а также врачам, учителям, социальным работникам и коммунальщикам.

Работать над созданием Центра стрессоустойчивости начали после полномасштабного вторжения россии в Украину. Для этого решили перенимать зарубежный опыт. Киев подписал меморандум с Израильской коалицией травмы, а столичные психологи прошли обучение в Израиле по программе Israel Trauma Coalition.

В настоящее время в Центре работают 15 психологов, однако в будущем планируется расширение штата и увеличение локаций для консультаций. В заведении обустроили тренинговые комнаты, локации для семейных и индивидуальных консультаций, конференц-залы.

В КГГА отметили, что основными направлениями работы Центра будут следующие:

подготовка тренеров по психоэдукации специалистов первой контактной линии;

проведение групповых тренингов, семинаров, мастер-классов для специалистов критической инфраструктуры города для развития навыков социально-психологической помощи;

внедрение супервизионного процесса в деятельность социальных служб и проведение групповых супервизий для специалистов первой линии;

проведение индивидуальных психологических, супервизионных, карьерных, коучинговых консультаций специалистов первой линии;

привлечение к сотрудничеству с центром специалистов — психологов, психотерапевтов, супервизоров, ученых;

привлечение к сотрудничеству ученых и проведение исследований психоэмоционального состояния киевлян;

привлечение к сотрудничеству доноров и общественных организаций, работающих в Киеве в сфере психоэдукации.

Чтобы узнать детали и записаться на консультацию в Центр, обращайтесь по телефону: (044) 230-93-95. Чтобы узнать детали и записаться на консультацию в Центр, обращайтесь по телефону: (044) 230-93-95.

Раньше мы писали, что в Киеве открыли бесплатные бизнес-курсы для переселенцев.

Фото: КГГА