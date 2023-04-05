В Киеве открыли Центр стрессоустойчивости: Кто может получить помощь

В Киеве начал работу первый в Украине Центр стрессоустойчивости, созданный по опыту израильских специалистов. В центре будут оказывать бесплатную психологическую помощь и проводить тренинги.
Он работает по адресу улица Бассейная, ½, сообщает пресс-служба КГГА.
В Центре будут оказывать помощь, в частности, демобилизованным военнослужащим и членам их семей, а также врачам, учителям, социальным работникам и коммунальщикам.
Работать над созданием Центра стрессоустойчивости начали после полномасштабного вторжения россии в Украину. Для этого решили перенимать зарубежный опыт. Киев подписал меморандум с Израильской коалицией травмы, а столичные психологи прошли обучение в Израиле по программе Israel Trauma Coalition.
В настоящее время в Центре работают 15 психологов, однако в будущем планируется расширение штата и увеличение локаций для консультаций. В заведении обустроили тренинговые комнаты, локации для семейных и индивидуальных консультаций, конференц-залы.
В КГГА отметили, что основными направлениями работы Центра будут следующие:
Раньше мы писали, что в Киеве открыли бесплатные бизнес-курсы для переселенцев.
Фото: КГГА