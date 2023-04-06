В Кракове откроют киевский салон Priton Krasy

5 мая в украинском баре Prawda в Кракове откроется киевский салон Priton Krasy. Это будет первая студия города с креативными окрашиваниями, сообщила его соосновательница Ния Никель.

Полгода назад, когда, когда в Украине начались блэкауты, в Кракове открыли концептуальную выставку, чтобы собрать средства на 4000 спальных мешков, карематов и повербанков для украинцев. Идейным куратором выставки стала киевская активистка и основательница салона Priton Krasy Ния Никель.

Локацией для мероприятия выбрали заведение Prawdabar.

“Prawdabar открыл наш знакомый, украинец, с другими учредителями-украинцами и девочкой-полькой Викой. У Prawdabar очень сильная и крутая украинская энергетика. Также там было помещение студии «44» соучредительницы Вики. Она барберка и хочет делать креативные стрижки, но ей не хватает крейзи-людей, с которыми можно создавать завершенные образы. Креативные стрижки очень часто связаны с ярким окрашиванием. Узнав об этом, я предложила Вике сотрудничество: пошерить студию на наш тест-драйв. Так все и решилось”, – рассказала БЖ Ния.

Поп-ап-студию от Priton Krasy откроют в Кракове на три месяца. Она будет работать каждую первую неделю месяца. Для этого из Украины приедет арт-директор киевского Priton Krasy. Она будет и красить людей, и учить польских мастеров.

Во время бьюти-процедур краковском Priton Krasy можно будет выпить органического и натурального вина от украинской винодельни Biologist Wine Company, добавляет Ния.

Уже с конца лета краковский Priton Krasy начнет полноценно работать каждый день.

Киевский салон креативных окрашиваний Priton Krasy был открыт в 2015 году на Подоле. Некоторое время заведение располагалось на Межигорской. В 2019 году оно начал работать в первом столичном хабе услуг Zbirka по улице Константиновской, 19. Сейчас Zbirka уже закрыли, а Priton Krasy принимает посетителей по адресу Михайловский переулок, 9Б.

Раньше мы писали, что украинский Makeup открыл салон красоты в Варшаве.

Фото: Ния Никель, Priton Krasy