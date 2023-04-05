В историческом центре Львова отреставрировали металлические ворота: фото

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Валерия Гуржий
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Во Львове появились еще одна отреставрированная металлическая ворота. Теперь она украшает вход в дом по улице Хорватской, 3.

Возобновили ее в рамках городской программы софинансирования, координируемой Бюро наследия.

Специалисты выровняли деформированную конструкцию, установили новую защелку, а также восстановили остекление ворот, частично забитое фанерой.

Также в рамках реставрации восстановили места, где был установлен кодовый замок, а также потерянные металлические элементы украшения. Специалисты отреставрировали и сохранившуюся рядом с воротами аутентичную табличку.

“Общая стоимость реставрационных работ – 71 903 грн. Из этой суммы город оплатил почти 50 000 грн, а остальную часть - жители, которые ранее подали заявку на участие в программе софинансирования, - рассказал директор ЛКП “Бюро наследия” Павел Богайчик.

Ранее мы писали, что во Львове на улице Ярослава Мудрого, 12, недалеко от Львовского цирка, отреставрировали историческую дверь.

Фото: Бюро наследия

Опубликовано: 05 апреля 2023
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