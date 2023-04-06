В Украине хотят сносить «хрущевки» и «панельки». Что будут предлагать жителям

В Украине планируют снос домов, принадлежащих к устаревшему жилому фонду, речь идет о так называемых хрущевках и аварийных панельных домах.
Жителей либо будут временно отселять, либо сразу дадут квартиру в другом доме. Об этом говорится в законопроекте №6458.
В пояснительной записке говорится, что в Украине есть ряд проблем с «устаревшим» фондом, которые нуждаются в решении.
В 2019 году в Украине насчитывалось 30 380 многоквартирных жилых домов, отнесенных к устаревшему жилому фонду, среди них 5 395 киевских домов. Такие здания опасны и некомфортны для проживания.
В общем ситуация с устаревшим жилищным фондом такова:
Законопроект №6458 уже принят Верховной Радой в первом чтении и сейчас готовится ко второму.
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Фото: Інститут Урбаністики”