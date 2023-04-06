В Украине хотят сносить «хрущевки» и «панельки». Что будут предлагать жителям

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Мария Иващук
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В Украине планируют снос домов, принадлежащих к устаревшему жилому фонду, речь идет о так называемых хрущевках и аварийных панельных домах.

Жителей либо будут временно отселять, либо сразу дадут квартиру в другом доме. Об этом говорится в законопроекте №6458.

В пояснительной записке говорится, что в Украине есть ряд проблем с «устаревшим» фондом, которые нуждаются в решении.

В 2019 году в Украине насчитывалось 30 380 многоквартирных жилых домов, отнесенных к устаревшему жилому фонду, среди них 5 395 киевских домов. Такие здания опасны и некомфортны для проживания.

В общем ситуация с устаревшим жилищным фондом такова:

  • построены до 1919 года – 7 646 (58 признано аварийными)
  • построены в период с 1920-1953 года - 9693 (45 признано аварийными)
  • построены в период с 1954-1969 года - 7192 (40 признаны аварийными)
  • построены в период с 1970-1989 годов – 5 364 (24 признаны аварийными)
  • построены в период с 1990-2010 годов – 785
Окончательные решения сносить или реконструировать такие дома будут на местах.

Что предлагают жителям

В случае получения застройщиком согласия на отселение до сноса здания жильцам будут предоставлять квартиры в другом многоквартирном доме или предоставляется другая равноценная квартира в будущем доме, а на время строительства их будут переселяться во временное жилье, объясняют инициаторы законопроекта.

Законопроект №6458 уже принят Верховной Радой в первом чтении и сейчас готовится ко второму.

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Фото: Інститут Урбаністики”

Опубликовано: 06 апреля 2023
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