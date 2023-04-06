Внедрение безналичной оплаты в маршрутках отсрочили на 9 месяцев после окончания действия военного положения

Киевская городская военная администрация изменила сроки введения безналичной оплаты в маршрутках – ее могут ввести через девять месяцев после отмены действия военного положения.

Распоряжение, подписанное руководителем КГВА Сергеем Попко, опубликовала депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Семенова отмечает, что со стороны города система готова и коммунальные перевозчики уже используют ее. А терминалы оплаты стоят «вполне доступно» для частных перевозчиков.

«Единственная причина отсрочки внедрения АСОП – разрешить маршрутчикам не платить налоги с реальных доходов», – отмечает она.

Депутат написала об этом в АМКУ, НАПК и планирует обратиться в налоговую службу.

Ранее заместитель начальника департамента управления проектами КП «Главный информационно-вычислительный центр» Роман Деркач сообщал, что безналичную оплату в маршрутках могут ввести уже в 2023 году, однако для этого требуется желание частных перевозчиков.

Фото: Юлий Кудланик, БЖ