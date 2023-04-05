С Политеха на Татарку: В Киеве возобновит движение автобус №31

В Киеве с 6 апреля возобновит движение автобусный маршрут - № 31, который будет курсировать со станции метро «Политехнический институт» на улицу Татарской.

Об этом сообщили в КГГА.

На улице Татарской (на участке от ул. Нагорной до ул. Загоровской) продолжаются ремонтные работы, поэтому автобусы будут временно курсировать по измененной схеме.

До окончания ремонтных работ автобусы будут курсировать по маршруту: ст. м. «Политехнический институт» – просп. Берестейский (в обратном направлении ул. Ростиславская – ул. Шолуденко) – ул. Богдана Гаврилишина – ул. Довнар-Запольского – ул. Дегтяревская – ул. Белорусская – ул. Деревлянская – ул. Юрия Ильенко – ул. Академика Ромоданова (в обратном направлении ул. Овручская) – ул. Загоровская – ул. Половецкая – пер. Татарский – ул. Татарский.

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Фото: Київпастранс