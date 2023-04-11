Вручать повестки теперь могут вне зависимости от места военного учета

Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования совершать призыв мужчин на военную службу во время мобилизации и на особый период независимо от их места нахождения на военном учете.

Об этом говорится в постановлении Кабмина .

Правительство внесло изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением от 23 февраля 2022 года.

В новой редакции отмечается, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют меры оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки): на военную службу по призыву лиц офицерского состава; на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву); на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете)".

Раньше таких уточнений в постановлении не было.

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