Вручать повестки теперь могут вне зависимости от места военного учета

1938
Мария Иващук
share share

Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования совершать призыв мужчин на военную службу во время мобилизации и на особый период независимо от их места нахождения на военном учете.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Правительство внесло изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением от 23 февраля 2022 года.

В новой редакции отмечается, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют меры оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки): на военную службу по призыву лиц офицерского состава; на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву); на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете)".

Раньше таких уточнений в постановлении не было.

Читайте также: В какой ТЦК идти, если повестку вручили не по месту регистрации, – объясняет майор ВСУ

Фото: zaxid.net

Опубликовано: 11 апреля 2023
share share
«Укрпочта» планирует выпускать NFT-марки «Укрпочта» планирует выпускать NFT-марки Три вида авторской шаурмы: в Киеве открылось третье заведение nunu Три вида авторской шаурмы: в Киеве открылось третье заведение nunu На Milan Design Week 2023 покажут 5 украинских брендов, объединенных одной концепцией На Milan Design Week 2023 покажут 5 украинских брендов, объединенных одной концепцией На Троещине открылась пиццерия от переселенцев из Мариуполя На Троещине открылась пиццерия от переселенцев из Мариуполя Строительство ЖК Fresco Sofia в Киеве окончательно сочли незаконным Строительство ЖК Fresco Sofia в Киеве окончательно сочли незаконным Смотрите проект реконструкции общежития для переселенцев в Днепре от архитектурного бюро Archobraz Смотрите проект реконструкции общежития для переселенцев в Днепре от архитектурного бюро Archobraz В Украине запустили социальный YouTube-проект с бабушками, которые учат вязанию В Украине запустили социальный YouTube-проект с бабушками, которые учат вязанию В Бородянке отстроят уничтоженное оккупантами полицейское отделение: каким оно будет В Бородянке отстроят уничтоженное оккупантами полицейское отделение: каким оно будет
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.