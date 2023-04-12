Школьник из Днепра изобрел альтернативу полиэтилену для биоразлагаемых пакетов

Ученик одиннадцатого класса Финансово-экономического лицея Днепра Давид Степаненко изобрел материал для производства биоразлагаемых пакетов.

Об этом сообщает «Наше місто».

Давид и его научный руководитель в течение двух лет разрабатывали биополимер. В настоящее время созданы три удачных образца материала для пакетов, которые могут разлагаться всего за три месяца.

Биополимер был создан из кальция альгината (соединение не растворяется в воде и других жидкостях) с добавлением агар-агара и крахмала.

Изобретатель уже представил свою разработку на научных фестивалях в Хорватии, Таиланде и Тунисе, а через два месяца школьник выступит на международном конкурсе в США «Олимпиада гениев».

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