Елена Зеленская – среди 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии Time

Журнал Time обнародовал список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году.

Среди них первая леди Украины Елена Зеленская и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.

Обе украинки представлены в списке «Лидеры».

В эту же категорию включили и Эвана Гершковича — журналиста The Wall Street Journal, арестованного в россии.

Также в сотню попали Илон Маск, Олаф Шольц, Леонель Месси, Педро Паскаль, Колин Фарелл, король Чарльз ІІІ, глава TikTok Шу Цзи Чу и основатель OpenAI Сэм Альтман.

Ранее мы писали, что украинская фотографка Яна Яцюк сняла австралийскую актрису Кейт Бланшетт для обложки журнала Time.

Фото: Максим Дондюк для журнала Time