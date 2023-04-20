75-летний японец переехал в Украину и открыл бесплатное кафе в Харькове

Волонтер из Японии 75-летний Фуминори Цучико открыл бесплатное кафе на Салтовке, наиболее пострадавшем районе в Харькове.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

В июне 2022 года Фуминори Цучико приехал из Японии в Украину и жил в харьковском метро, чтобы поддержать прятавшихся от российских обстрелов горожан.

Когда движение метрополитена возобновили и людей оттуда выселили – японец помогал горожанам продуктами. А теперь решил еще бесплатно кормить их горячими обедами. В недавно открывшемся кафе Фуминори Цучико посетителям предлагают три блюда и чай.

Чтобы приехать в Украину и открыть кафе, Фуминори Цучико продал свою квартиру в Японии. Сейчас снимает жилье на Салтовке. С финансированием также помогли друзья, благотворительные организации и подписчики в социальных сетях.

Фуминори Цучико почти не знает английского, но это не мешает ему находить общий язык с местными жителями. Большинство посетителей он знает лично, ведь в течение 9 месяцев прятался вместе с ними от российских ракет в метро.