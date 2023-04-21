Секс – зачем люди на самом деле делают это?

Практически все люди появляются на свет благодаря сексу – во время полового акта происходит зачатие. Однако женщины занимаются любовью гораздо чаще, чем рожают детей. А значит, есть и другие веские причины для занятий сексом.

Не так давно в университете Калифорнии был проведен анонимный опрос на эту тему. Выяснилось, что причин для секса у представителей обоих полов очень много – более двухсот. И беременность стоит далеко не на первом месте.

Зачем людям секс?

Американский сексолог и психиатр Р.А. Кэрролл утверждает, что желание заниматься сексом заложено в людях генетически. Ученый сравнивает это с едой – желание поесть появляется само по себе так же, как желание заняться любовью или помастурбировать. «Человеческий мозг запрограммирован на мотивацию к получению сексуального удовольствия», – считает Кэрролл.

Почему люди занимаются сексом? Главные причины

Раньше считалось, что есть всего три основные причины, по которым мужчины и женщины вступают в половые связи. Это – продолжение рода, чувство любви или влюбленности и желание испытать сексуальное наслаждение. Однако современные исследования показывают, что причин гораздо больше.

Поддержание хорошей формы

Безусловно, интимную близость нельзя назвать полноценной тренировкой. Тем не менее активный секс – это отличный способ держать свое тело в тонусе. Регулярные занятия любовью, особенно если пара предпочитает частую смену поз, способствуют моделированию красивой фигуры.

Во время полового акта, если активность проявляют оба партнера, у каждого повышается сердцебиение, что хорошо сказывается на работе сердца. Проводились исследования, которые показали, что регулярная половая жизнь значительно снижает риск развития сердечных заболеваний.

Лечение головной боли

Если раньше мигрень считалась веской причиной для отказа от супружеского долга, то сейчас уже многие знают, что как раз таки секс отлично помогает справиться с головными болями. Кроме этого, качественный интим снижает нервозность, а это очень важно для тех, кто часто сталкивается со стрессовыми ситуациями на работе или дома.

Получение ярких ощущений

Секс – это лучший способ испытать острые и насыщенные переживания. Ничто не может сравниться с наслаждением, которое дарит оргазм. К сожалению, не все женщины регулярно кончают в постели. Но эта проблема легко решается – с помощью удобных и возбуждающих секс-игрушек. Стоит посмотреть разные варианты интимных девайсов, чтобы выбрать самый для себя подходящий:

фаллоимитаторы и вибраторы – для вагинального проникновения;

анальные пробки – для погружной стимуляции ануса;

клиторальные стимуляторы – для возбуждающего воздействия на клитор.

Существует множество видов секс-девайсов для женской мастурбации. Есть также устройства и для мужчин, и для парных сексуальных развлечений. С интимными вибрирующими штучками сексуальное наслаждение усиливается в несколько раз.

Счастье и долголетие

Учеными доказано, что качественный секс благотворно влияет на нервную систему. После оргазма наступает физическое и психологическое удовлетворение. Радость и счастье вызывают гормоны, которые вырабатываются организмом во время сексуального возбуждения, чувственных переживаний и кульминации интимной близости.

Наблюдение за семейными парами показало, что женщины, которые регулярно испытывают оргазмы в постели, живут дольше, чем те, кто недополучает желанного сексуального удовольствия. А учитывая, что оргазмы дарят еще и радость, то можно сделать вывод, что сексуально удовлетворенные женщины живут долго и счастливо.

Укрепление отношений

Без секса отношения хоть и могут существовать, но гармоничными они вряд ли будут. Интимные развлечения сближают партнеров, формируют между ними особую эмоциональную связь. Во время секса в организме вырабатывается гормон окситоцин, который вызывает ощущение спокойствия и привязанности к партнеру.

Средство от бессонницы

После удачного секса наступает период умиротворения – хочется свернуться калачиком рядом с любимым человеком и заснуть крепким сладким сном. Это происходит как с мужчинами, так и с представительницами слабого пола. С помощью хорошего секса можно легко избавиться от бессонницы, не прибегая к приему специальных лекарственных средств.

Уверенность в себе

У женщины, которая получает в постели желанное удовольствие, повышается самооценка – она чувствует себя сексуально привлекательной и востребованной. То же происходит и с мужчинами – способность доводить партнершу до оргазма вселяет уверенность в собственных половых способностях. Таким образом, хороший секс формирует правильное отношение не только к партнеру, но и к собственной личности.

Причин для занятий сексом может быть огромное количество, но чаще всего это естественное человеческое желание испытать сладостные ощущения и сделать приятное партнеру. Интимные радости доступны каждому, а чтобы наслаждение было максимально насыщенным, нужно просто использовать подходящие девайсы из секс-шопа. Тогда ощущения от секса и мастурбации каждый раз будут новыми и невероятно яркими.