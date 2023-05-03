Как мама и дочь из Одессы открыли поп-ап ресторан в Ницце

Ирина Ангелова занимается ресторанным бизнесом более 30 лет. После начала полномасштабного вторжения они вместе с дочерью Юлией переехали в Европу: там успели провести серию благотворительных событий, а еще открыли поп-ап ресторан в одном из заведений Ниццы.

Для БЖ Ирина рассказала о том, тяжело ли готовить в Европе украинские блюда, о том, как их воспринимают во Франции, и что самим украинцам давно стоит ценить локальные вкусы.

О кафе в Одессе

Ирина работает в ресторанном бизнесе очень давно. Последние 7 лет она с семьей развивала кафе «У Ангеловых» – одно из культовых заведений Одессы.

Она рассказывает: «До 24 февраля 2022 года у нас все было здорово. Кафе было так популярно, что даже зимой, в «не сезон» в Одессе у нас всегда были гости. День вторжения изменил все.

Мы начали готовить не для гостей, а для армии. 8 волонтеров готовили по 1000 порций в день.

40 дней в режиме нон-стоп, пока у нас не закончились последние ресурсы. Начали скапливаться долги. Ни аренду за это время, ни коммуналку нам не «простили» и не убавили. Так что нам пришлось закрыть заведение».

Кроме того, в Одессе становилось опасно: уже произошли первые попадания в жилые дома, уже случились первые смерти среди гражданских.

«Все это оказало большое влияние на мое состояние. В какой-то момент дочь загрузила половину нашей кухни в машину и сказала, что мы должны уезжать. Иначе она просто боялась потерять меня», - рассказывает Ирина.

Они взяли 1000 долларов, кулинарне оборудование и отправились в неизвестность.

О годе путешествий по Европе

Через год полномасштабной войны Ирина с дочерью объехали много разных стран. В Италии, в регионе Эмилия-Романья, провели 5 гастрономических событий, которые пользовались большой популярностью у местных жителей.

Дальше переехали к знакомым во Францию. Дочь Юлия сразу устроилась в ресторан со звездой Michelin. Из-за юридических деталей – Франция предоставила ей защиту, но без официального разрешения на работу – должна была оставить этот контракт.

Еще полгода ушло на то, чтобы уладить все эти вопросы и получить полноценную возможность работать.

В Ницце мама с дочерью подружились с супругами рестораторов. У Сэма и Марии несколько маленьких заведений в городе.

Юлия, дочь Ирины, отдично готовит десерты, участвовала в «Мастер-Шефе» и Чемпионате мира по кондитерскому искусству. Она начала делать десерты для ресторанов Сэма и Марии, а затем возникла идея украинского поп-ап ресторана.



Ирина рассказывает: "Нам было очень непросто. Кто-то нас поддерживал, а кто-то откровенно не верил. Сколько раз нам говорили, что это никому не нужно. Что во Франции, где такие замечательные брассери и патиссери, никто не будет есть десерты от Юлии. Что никому здесь не интересна и не ясна украинская кухня. И всё в этом духе.

Но в ситуации, в которой у тебя нет выбора, ты просто берешь и делаешь.

И вдруг оказалось, что сладости, которые готовит Юлия, просто сметают с полок. А когда мы устроили одесский ужин с борщом, форшмаком, уткой с яблоками и другими родными блюдами, на него пришло какое-то невероятное количество людей. И все были в восторге».

После успешного одесского ужина, который Ирина и Юлия Ангеловы провели в заведении под названием Ceviche&Co, возникла идея открыть на этой локаций поп-ап ресторан «У Ангеловых» и на выходных готовить блюда в одесском стиле.



«На первый ужин мы собрали полный зал. С нашим меню выручка заведения сразу выросла в несколько раз. Людям очень нравится такая еда, а мы каждый раз пытаемся придумать что-то еще более интересное: такой французско-одесский фьюжн.

Кстати, мы еще раз убедились, что надо верить в себя, и меньше прислушиваться к советам

Нас уверяли, что социальные сети во Франции не работают. Но мы начали делать публикации о наших одесских поп-апах в социальных сетях, и получили очень хороший отзыв».

До 1 мая Ирина и Юлия будут работать в поп-ап формате по выходным, а дальше у них большие планы.

О планах

Ирина рассказывает: «Конечно, больше всего мы хотим вернуться в Одессу. Но пока некуда возвращаться. Заведения, в которое мы вложили все, там больше нет.

Попробуем взять максимум от поп-ап форматов. Это ведь такая очень популярная даже для звездных шефов история.

Во Франции очень тяжело начинать с нуля, но через год мы уже заработали и уважение, и репутацию.

Мы с дочерью работаем вдвоем как машина. Спланировать все так, чтобы продуктов хватило ровно на уикенд – и без остатков, и без стоп-листов? Можем. Вдвоем приготовитьужин на 30 человек? Легко. Нет такой задачи, которая была бы нам не по силам».

Интересно, что Юлия – профессиональный кондитер, а Ирина – именно ресторатор, а не повар. Лишь несколько лет назад она сама начала выходить на смены на кухню в своем заведении, и так всему научилась:

«Я незаметно для себя стала поваром. Начала проводить мастер-классы. Затем во время пандемии у нас не было возможности удерживать большую команду, поэтому мы работали семьей – с дочерью и ее парнем.

Так мы стали монстрами в кухне: можем все. Думаю, что можем вдвоем полностью обеспечивать работу кухни ресторана без помощников и команды».

Об украинских блюдах в Украине и Франции

Ирина рассказывает, что готовить украинские блюда во Франции не сложно: продуктов хватает:

«За год мы изучили все продукты во всех странах Европы. Во Франции есть все и очень высокого качества. Точно не проблема приготовить вкусный борщ. Да, для форшмаков нам нужен именно украинский кисломолочный творог. Иногда нужны сметана, соленые огурцы, сельдь, гречка, темный хлеб. Если этого нет в супермаркете, то точно можно найти в тематическом магазине неподалеку».

И добавляет:

Так интересно наблюдать, как сейчас все начали интересоваться одесской кухней, украинской кухней. А мы с дочерью восхищались ими всю жизнь, хотя иногда нас не понимали.

Даже на Мастер-шефе дочке говорили: Кому твой форшмак нужен? Тебе самой не смешно? А мы готовили родные одесские блюда у себя в кафе. И сейчас готовим голубцы и мидии, форшмак и щучью икру, такой интересный французско-одесский микс, и радуемся тому, как он нравится людям. Как украинцы во Франции вспоминают родные вкусы, а французы с восторгом открывают их для себя».

Фото: соцсети героинь