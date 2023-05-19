Два ветерана на протезах идут из Киева и Житомира навстречу, чтобы собрать деньги для киевского госпиталя

Ветераны Сергей Храпко и Александр Швецов идут из Киева и Житомира навстречу друг другу, чтобы собрать деньги на гастроскоп для киевского военно-медицинского госпиталя.

Марафон стартовал 14 мая. Бойцы пройдут пешком 120 километров и должны встретиться на трассе примерно на половине расстояния между городами.

За это время они хотят собрать 3,6 миллионов гривен. По состоянию на 19 мая они собрали 2,7 миллиона гривен.

Как отмечает «Громадское», Сергей потерял руку и ногу в 2015 году, когда служил в 30-й механизированной бригаде. Военный попал под минометный обстрел возле села Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Александр в 2014 году в окрестностях Луганска получил сквозное ранение левой ноги, конечность не удалось спасти.

Ветераны познакомились, когда лечились в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь». Теперь они собирают деньги на нужды этой клиники.

Поддержать марафон «Із полум’я зродились» можно здесь .

Ранее Александр Швецов прошел пешком от Одессы в Яремче, чтобы собрать средства на два пикапа и микроавтобус для украинских защитников.