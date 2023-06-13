Переселенец из Луганска открыл на Закарпатье мельницу, изготовляющую органическую муку

Переселенец из Луганска Артем Зуборев открыл на Закарпатье мельницу, где на каменных жерновах по аутентичным технологиям изготавливают органическую цельнозерновую муку.

Пиклярня, а именно так называют подобные мельницы, заработала в Нижнем Селище, пишет Varosh.

С мельницей Артема познакомил француз Орест Дель Соль. Он несколько лет назад переехал в Украину и открыл здесь эко-ферму «Зеленая роща».

«Эта мельница у нас французская, сама по себе она электрическая, но имеет каменные жернова, как в древние времена. Это очень большой плюс, потому что так мы получаем полностью органическую продукцию. Зерно не подвергается никакому термическому или химическому воздействию, так имеем продукцию высочайшего питательного качества», — объясняет Артем.

Как отмечает Зуборов, для мельницы используют исключительно органическое зерно от производителя. Готовую муку покупают пекарни во Львове и Хусте.

Сначала Артем хотел изготавливать безглютеновую муку из спельты, однако этот процесс очень затратен и довольно сложно найти чистую спельту.

В ближайшее время предприниматель хочет установить печь и готовить из полученной муки выпечку.

Фото: Артем Зуборев