Переселенец из Луганска открыл на Закарпатье мельницу, изготовляющую органическую муку

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Ирина Маймур
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Переселенец из Луганска Артем Зуборев открыл на Закарпатье мельницу, где на каменных жерновах по аутентичным технологиям изготавливают органическую цельнозерновую муку.

Пиклярня, а именно так называют подобные мельницы, заработала в Нижнем Селище, пишет Varosh.

С мельницей Артема познакомил француз Орест Дель Соль. Он несколько лет назад переехал в Украину и открыл здесь эко-ферму «Зеленая роща».

«Эта мельница у нас французская, сама по себе она электрическая, но имеет каменные жернова, как в древние времена. Это очень большой плюс, потому что так мы получаем полностью органическую продукцию. Зерно не подвергается никакому термическому или химическому воздействию, так имеем продукцию высочайшего питательного качества», — объясняет Артем.

Как отмечает Зуборов, для мельницы используют исключительно органическое зерно от производителя. Готовую муку покупают пекарни во Львове и Хусте.

Сначала Артем хотел изготавливать безглютеновую муку из спельты, однако этот процесс очень затратен и довольно сложно найти чистую спельту.

В ближайшее время предприниматель хочет установить печь и готовить из полученной муки выпечку.

Фото: Артем Зуборев

Опубликовано: 13 июня 2023
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