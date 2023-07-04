Животный конструирует бесшумные электробайки для ВСУ

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Ирина Маймур
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Ровенский ювелир Иван Шевченко собственноручно производит электробайки для украинских защитников.

Об этом сообщает издание dev.ua.

Первый байк он смастерил для себя весной 2022 года, когда россияне начали обстреливать нефтебазы в разных регионах Украины. Потом стал делать двухколесные для ВСУ: сейчас собрал 10, а 2 – в процессе.

Иван с самого начала стремился сделать байки малобюджетными. Однако вышло это только с пятой попытки.

Мелкие детали, которых нет в Украине, Шевченко печатает на 3D-принтере.

Электробайки ровенчанина устойчивы к влаге, почти бесшумны и незаметны для тепловизора. Запас хода до 155 км условия городской езды Аккумуляторы позволяют ездить на них водителю весом 120 кг.

Басни заряжаются до 4 часов от розетки. Также, как отмечает 5 канал, от байка можно заряжать также гаджеты. На каждом двухколесном есть надпись Made in Ukraine.

В настоящее время электробайки Ивана используют также для подвоза амуниции к позициям связных.

Фото: horyn.info

Опубликовано: 04 июля 2023
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