Животный конструирует бесшумные электробайки для ВСУ

Ровенский ювелир Иван Шевченко собственноручно производит электробайки для украинских защитников.

Об этом сообщает издание dev.ua.

Первый байк он смастерил для себя весной 2022 года, когда россияне начали обстреливать нефтебазы в разных регионах Украины. Потом стал делать двухколесные для ВСУ: сейчас собрал 10, а 2 – в процессе.

Иван с самого начала стремился сделать байки малобюджетными. Однако вышло это только с пятой попытки.

Мелкие детали, которых нет в Украине, Шевченко печатает на 3D-принтере.

Электробайки ровенчанина устойчивы к влаге, почти бесшумны и незаметны для тепловизора. Запас хода до 155 км условия городской езды Аккумуляторы позволяют ездить на них водителю весом 120 кг.

Басни заряжаются до 4 часов от розетки. Также, как отмечает 5 канал, от байка можно заряжать также гаджеты. На каждом двухколесном есть надпись Made in Ukraine.

В настоящее время электробайки Ивана используют также для подвоза амуниции к позициям связных.

Фото: horyn.info