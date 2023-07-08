Украинская фотограф попала в шорт-лист Prix Pictet 2023 с "Дневником войны"

Украинская фотограф Гера Артемова попала в шорт-лист международного конкурса Prix Pictet 2023 с серией «Дневник войны».

Тема нынешней международной премии - "Человек". В рамках темы фотографы могли углубиться в человеческие переживания, отношения и проблемы, определяющие коллективное существование человечества.

«Дневник войны» составляют диптихи, документирующие жизнь в эвакуации Геры Артемовой в Черкасской и в Киеве по возвращении домой.

Победителя объявят в сентябре на открытии выставки в Лондоне, главный приз – 100 тысяч швейцарских франков.

Гера Артемова / Facebook