В Украине появился «Массажный Спецназ», который помогает воинам в реабилитации

В Украине было создано добровольческое объединение «Массажный Спецназ».
Его активисты помогают защитникам реабилитироваться после тяжелых фронтовых условий с помощью массажей.
«Массажный Спецназ» задался целью улучшать самочувствие, физическое и психологическое здоровье украинских воинов. Он оказывает поддержку боевым подразделениям, штурмовикам и бойцам, работающим в тяжелых условиях фронта.
Сейчас «Массажный Спецназ» нуждается в поддержке. В команду объединения необходимы неравнодушные массажисты.
Также активисты будут благодарны за распространение информации об их деле и гуманитарной помощи.
Фото: «Массажный Спецназ»