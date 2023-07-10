В Украине появился «Массажный Спецназ», который помогает воинам в реабилитации

В Украине было создано добровольческое объединение «Массажный Спецназ».

Его активисты помогают защитникам реабилитироваться после тяжелых фронтовых условий с помощью массажей.

«Массажный Спецназ» задался целью улучшать самочувствие, физическое и психологическое здоровье украинских воинов. Он оказывает поддержку боевым подразделениям, штурмовикам и бойцам, работающим в тяжелых условиях фронта.

Сейчас «Массажный Спецназ» нуждается в поддержке. В команду объединения необходимы неравнодушные массажисты.

Также активисты будут благодарны за распространение информации об их деле и гуманитарной помощи.

Фото: «Массажный Спецназ»