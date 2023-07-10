Умер киевский художник-дворник, устроивший выставку своих картин возле свалки

3 июля скончался киевский дворник Леонид Бурковский, устроивший выставку своих картин во дворе возле свалки.

Об этом сообщило издание «Вечерний Киев» со ссылкой на родных художника.

Художнику было 72 года. Причина его смерти неизвестна.

Бурковский увлекался рисованием более 20 лет: художник начал творить, когда ему было пятьдесят два. Он писал абстрактные работы, вдохновляясь работами Клода Моне и Ивана Марчука. Рисовал Леонид после рабочего дня, а утром и днем работал коммунальщиком в Печерском районе.

Первая выставка Бурковского прошла десять лет назад. Тогда за аренду столичной галереи заплатил спонсор. Однако успеха выставка не имела: приобрели всего одну картину за двести гривен.

В этом году художник решил показать свои творения прямо на улице. Он устроил импровизированную выставку в собственном дворе возле свалки и так ее и назвал: «Вернисаж на свалке».

«После просмотра фильма о Бэнкси я вдохновился взяться за собственную выставку. И сделал это под открытым небом у своего дома. Прежде всего, мне было интересно услышать мысли о моих картинах. В качестве вывода людям понравился мой вернисаж: один за другим вытаскивали телефон, чтобы сфотографировать», — рассказывал Леонид.

Прохожие стали выкладывать фотографии картин в сеть, и о Леониде узнал весь город. Тогда куратор Музея-мастерской И. П. Кавалеридзе Александра Савенок предложила художнику сделать выставку в помещении.

Всего выставили 70 работ художника.