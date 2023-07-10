Умер киевский художник-дворник, устроивший выставку своих картин возле свалки

924
Ирина Маймур
share share

3 июля скончался киевский дворник Леонид Бурковский, устроивший выставку своих картин во дворе возле свалки.

Об этом сообщило издание «Вечерний Киев» со ссылкой на родных художника.

Художнику было 72 года. Причина его смерти неизвестна.

Бурковский увлекался рисованием более 20 лет: художник начал творить, когда ему было пятьдесят два. Он писал абстрактные работы, вдохновляясь работами Клода Моне и Ивана Марчука. Рисовал Леонид после рабочего дня, а утром и днем работал коммунальщиком в Печерском районе.

Первая выставка Бурковского прошла десять лет назад. Тогда за аренду столичной галереи заплатил спонсор. Однако успеха выставка не имела: приобрели всего одну картину за двести гривен.

В этом году художник решил показать свои творения прямо на улице. Он устроил импровизированную выставку в собственном дворе возле свалки и так ее и назвал: «Вернисаж на свалке».

«После просмотра фильма о Бэнкси я вдохновился взяться за собственную выставку. И сделал это под открытым небом у своего дома. Прежде всего, мне было интересно услышать мысли о моих картинах. В качестве вывода людям понравился мой вернисаж: один за другим вытаскивали телефон, чтобы сфотографировать», — рассказывал Леонид.

Прохожие стали выкладывать фотографии картин в сеть, и о Леониде узнал весь город. Тогда куратор Музея-мастерской И. П. Кавалеридзе Александра Савенок предложила художнику сделать выставку в помещении.

Всего выставили 70 работ художника.

Фото: Антон Орехов для Bird in Flight , Регионалити

Опубликовано: 10 июля 2023
share share
Во время ремонта улицы Пирогова срезали деревья и обустроили вместо них газон Во время ремонта улицы Пирогова срезали деревья и обустроили вместо них газон В Украине запустили платформу «Город ноль отходов»: для чего она нужна В Украине запустили платформу «Город ноль отходов»: для чего она нужна В Украине появился «Массажный Спецназ», который помогает воинам в реабилитации В Украине появился «Массажный Спецназ», который помогает воинам в реабилитации Работы велись незаконно: Строительство ТЦ с подземными этажами на Крещатике остановили Работы велись незаконно: Строительство ТЦ с подземными этажами на Крещатике остановили Из-за бесплатной парковки Киев за три месяца потерял 50 млн гривен Из-за бесплатной парковки Киев за три месяца потерял 50 млн гривен Застройщик из США планирует строительство модульных и многоквартирных домов Киевской области Застройщик из США планирует строительство модульных и многоквартирных домов Киевской области «Адский курорт»: художница из Бердянска создала комикс о жизни в оккупации «Адский курорт»: художница из Бердянска создала комикс о жизни в оккупации На Прорезной открыли магазин рюкзаков Bagman с кофейней На Прорезной открыли магазин рюкзаков Bagman с кофейней
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.