В этом году почти 70% новых иностранных бизнесов в Польше открыли украинцы

91
Ирина Маймур
share share

В Польше за период полномасштабной войны в Украине зарегистрировали 29 400 украинских ФЛП. В этом году украинцы уже открыли около 14 000 фирм, что составляет 67% всех новых иностранных бизнесов.

Об этом сообщает Польский экономический институт (PIE).

До начала Великой войны в Польше регистрировали ориентировочно 200 украинских индивидуальных предприятий в месяц. С начала 2023 года граждане Украины открывают более 2000 новых украинских бизнесов ежемесячно.

Среди отраслей преобладают строительство (23%), информация и связь (18%) и услуги (14%). Что касается последних, то 85% украинских предпринимателей предоставляют парикмахерские и косметологические услуги.

На украинцев приходится 67% всех новых индивидуальных предпринимателей и 10% всех фирм, созданных в Польше первой половины 2023 года.

В PIE отмечают, что с начала 2022 года закрылось только 3% созданных украинцами фирм.

Фото: Kaleidico/Unsplash

Опубликовано: 21 июля 2023
share share
Onuka выпустила альбом, посвященный всем украинцам Onuka выпустила альбом, посвященный всем украинцам Как приготовить настоящую паэлью дома Как приготовить настоящую паэлью дома В Киевской области отстроили уничтоженный россиянами приют для животных Best Friends В Киевской области отстроили уничтоженный россиянами приют для животных Best Friends На Оболони по инициативе жителей создали площадку для выгула собак На Оболони по инициативе жителей создали площадку для выгула собак Ryanair инвестирует $3 миллиарда в восстановление украинского рынка авиаперевозок Ryanair инвестирует $3 миллиарда в восстановление украинского рынка авиаперевозок Пастрами в каждом блюде: в ТРЦ River Mall заработал ресторан Pastrami Пастрами в каждом блюде: в ТРЦ River Mall заработал ресторан Pastrami В результате ракетной атаки в Одессе повреждены три музея: фото В результате ракетной атаки в Одессе повреждены три музея: фото 7 этноусадеб, где можно отдохнуть от города 7 этноусадеб, где можно отдохнуть от города
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.