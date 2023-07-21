В этом году почти 70% новых иностранных бизнесов в Польше открыли украинцы

В Польше за период полномасштабной войны в Украине зарегистрировали 29 400 украинских ФЛП. В этом году украинцы уже открыли около 14 000 фирм, что составляет 67% всех новых иностранных бизнесов.

Об этом сообщает Польский экономический институт (PIE).

До начала Великой войны в Польше регистрировали ориентировочно 200 украинских индивидуальных предприятий в месяц. С начала 2023 года граждане Украины открывают более 2000 новых украинских бизнесов ежемесячно.

Среди отраслей преобладают строительство (23%), информация и связь (18%) и услуги (14%). Что касается последних, то 85% украинских предпринимателей предоставляют парикмахерские и косметологические услуги.

На украинцев приходится 67% всех новых индивидуальных предпринимателей и 10% всех фирм, созданных в Польше первой половины 2023 года.

В PIE отмечают, что с начала 2022 года закрылось только 3% созданных украинцами фирм.