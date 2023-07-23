Дневник сельского хюге: как пара из Ирпеня восстанавливает 70-летнюю хату в селе в Хмельницкой области

Партнерши Дарья и Маруся из-за вторжения России переехали из Ирпеня в село на Хмельнитчине, где превращают сельский дом в современный дом и показывают этапы реновации в блоге в Instagram. Они рассказали БЖ, как адаптируют 70-летний дом к современным условиям, сколько это стоит, и почему не планируют возвращаться в большой город.
Дарья:
До вторжения, 24 февраля, мы снимали квартиру в Ирпене. Понимали, что в случае близких боев придется уезжать. Когда начали бомбить Гостомельский аэропорт, в составе четырех человек и трех собак мы поехали в село в Хмельницкой области в небольшом седане.
Это моя малая Родина, я здесь выросла. Приехали 25 февраля ночью и поселились в Доме культуры, ведь мы сначала вообще не понимали, сможем ли жить в доме, который строил еще мой дед.
Мы не рассматривали вариант постоянного проживания, потому что надеялись, как и большинство украинцев, что через пару недель вернемся. Но после обнародования последствий оккупации в Буче и Ирпене, поняли, что больше не сможем там жить. Поэтому решили наводить порядок здесь.
Маруся:
Сначала мы не понимали, что с отоплением, электричеством, потому что домом почти никто не пользовался. Все четыре комнаты были заставлены хламом. Там была куча мышей. Сначала мы вынесли и выбросили все.
Далее оценивали, что нужно делать. Речь шла не о косметическом ремонте, а о вообще дееспособности идеи провести коммуникации, состоянии колодца и проведении интернета, потому что это жизненная необходимость.
Дарья:
Хотя базово дом был в неплохом состоянии: здесь крепкие стены, хороший фундамент, не течет крыша, проведен газ, электричество, есть даже газовые конвекторы, но все нуждалось в проверке, нет ли, например, утечки газа.
Дарья:
Начали с того, чтобы сделать комфортным пребывание для себя. Надо было сменить ветхий порог в коридоре, починить крышу, чтобы туда не задувало снегом.
Этот дом построен из шлакоблока. Из-за того, что он не отапливался долгое время, здесь постоянно отпадают куски стены из-за перепада температуры. Был период, когда в стене зияла огромная дыра, которую мы прикрывали картиной.
Маруся:
В первую очередь мы решили вопрос с водой, отоплением и интернетом. Воду провели через две недели.
Вода, установка бойлера и вся работа вместе с сантехникой обошлась нам в 54 тысячи гривен. Это при условии, что мы сами копали 22 метра траншеи метровой глубины зимой. Никогда в жизни я больше не буду так экономить.
Дарья:
Местные хотели за работу 15 тысяч гривен, это была неподъемная сумма на тот момент, и мы решили, что сами справимся. Сейчас я понимаю, что можно было потерпеть пару месяцев и заплатить, или подождать по крайней мере, пока земля размерзнется, но это был опыт.
Мебель преимущественно восстанавливали. Страшный шкаф-гроб превратился в красивый и стильный, потому что мы его покрасили в синий цвет.
Ванну и унитаз покупали, но с раковиной решили по-другому. Мы подумали, что не хотим платить 5000 грн за откровенно некрасивую тумбочку, чтобы поставить раковину.
И потому просто взяли тумбочку, которую смастерил мой дед лет 60 назад, проделали в ней дыру, и вкрутили туда тазик для варенья, который приобрели на OLX. И теперь это очень хорошо смотрится.
Маруся:
Также для нашего дома я находила на секонде коллекцию медной посуды, подсвечники, лампы, весь текстиль: шторы, домотканые ковры, которым лет 100-150. Это вещи из Швеции, Швейцарии. Настоящее сокровище.
Маруся:
В доме четыре комнаты, одну мы уже переделали под ванную, поэтому три комнаты, кухня и коридор.
Дом старый, ему больше 70 лет. Он построен в 60-е. Это частный дом, и вложения в него не заканчиваются никогда. Ежемесячно это поездка в "Эпицентр", что в 15 км от нас. Мы просто на обратном пути домой покупаем мешок цемента, потому что он точно лишним никогда не будет.
После 200 тысяч гривен мы перестали считать, сколько вложили в дом.
Сейчас это более 300 тысяч гривен. Больше всего потратили на расходные материалы – шурупы, утепление, цемент. Все это стоит копейки, но со временем набегает ощутимая сумма.
Дарья:
В общем, у нас ремонт и все реновации обходятся значительно дешевле, потому что мы делаем все максимально собственными силами. Приглашаем специалистов только там, где это действительно необходимо, например, работа с газовыми установками, или подвод воды.
Дарья:
До переезда сюда у меня было небольшое хобби, сервис "Феміністична Майстриня".
Это услуги для женщин, которые не хотят вызывать мужчин-мастеров, потому что им не нравится, когда мастер приходит и говорит: "Что это твой мужчина не может заменить розетку?" или "Я не только сливные бачки могу ремонтировать, но и массаж сделать". И они вызывали меня для таких нужд, как сменить кран или покрасить что-нибудь.
Маруся:
Вообще ни одна квартира, в которой мы жили, не обходилась без ремонтов. Меня в Ирпене называли "уютологом". Просто люблю делать простор комфортным под себя, помогаю людям это делать.
Я себе представляю, как все должно быть, вдохновляюсь в Instagram, а Даша помогает это воплотить в жизнь.
Дарья:
У нас даже в тревожном чемодане были с собой гирлянды.
Маруся:
У меня не было опыта жизни в селе раньше. Не было ни дач, ни бабушек в деревне, я киевская "фифа", которая кроме квартиры ничего в своей жизни не видела, а здесь увидела.
И даже завела себе домашних любимцев – кур.
Меня очень привлекает также работа с землей. Я ничего не знаю об этом, но это успокаивает. Обладает терапевтическим эффектом. Ты ушел – и три часа что-то делаешь, тебя никто не трогает.
В этом году мы засеяли спаржевую фасоль, свеклу, лук, картофель, посмотрим, что из этого вырастет.
Дарья:
Когда мы начинали здесь ремонт, надеялись, что сейчас отбросят русню из-под Киева, а потом с Востока, с Юга и война закончится, и мы переедем ближе к Киеву. У нас не было отношения к этому дому, как к нашему. Мы вкладывались в базовый комфорт. Планировалось, что это на 2-3 года.
Влияет работа, потому что время от времени нужно ездить в офис в Киев, а это 3-4 часа на автомобиле. Также у нас много животных, и важно, чтобы была хорошая ветеринарная медицина рядом. Здесь хорошие ветеринары, но в клиниках нет рентгена, МРТ, своей лаборатории для анализа. Так что мы возим их в Ирпень на такие случаи.
Однако, когда во время блэкаутов мы выехали в Италию на два месяца, то переосмыслили свое отношение к этому пространству, и поняли, что будем оставаться, потому что нет таких альтернативных населенных пунктов, где мы получили бы все то, что имеем здесь. Здесь мы знаем комьюнити, знаем, на что мы можем рассчитывать.
Дарья:
Нас очень хорошо приняли с первых дней. Хотя мы ничего не просили, но местные жители все равно под дверью оставляли банки с тушенкой, сало, пакеты с овощами – все несли, что могли в Дом Культуры.
Также повезло иметь очень хороших соседей. Мы всегда идем на контакт, обмениваемся информацией, овощами. Есть соседка тетя Света, которая постоянно дает нам укроп, свеклу.
Маруся:
Мы напрямую не рассказываем всем, что мы пара. Don't ask, don't tell. Особо чувств на людях, при детях не проявляем. Все-таки – это Западная Украина. И здесь септик не выкачивается в день Петра и Павла. И у меня календарь висит не потому, что я религиозна, а потому что мне нужно отслеживать, приедут ли откачивать отходы. Но мы открыты.
Дарья:
Из минусов села – это то, что тебя и о тебе все все знают, а из плюсов – это то, что тебя все знают. С одной стороны, это не очень комфортно, с другой – если нужно, тебе все приходят и помогают, и тебе иногда не нужно об этом просить, просто люди видят.
Маруся:
Меня часто спрашивают, не скучно ли мне в деревне, потому что нет Рейтарской, Подола, Closer. Но в селе всегда есть чем заняться. Даже не потому, что надо дом сделать, просто это такой образ жизни.
Мы больше времени здесь проводим на улице. Минимум два часа гуляем с собакой.
К нам чаще стали приезжать друзья, потому что в Киеве мы обычно встречались на часок-два, кофе попили и дальше погнали на Kyivness, какие-то открытия, потому что нужно везде успеть, а выходных только два.
А сюда, если люди приезжают, это уже на два дня или на неделю.
Кто-то приезжает ничего не делать, а кто-то хочет делать все, поэтому у нас есть программа и для тех, кто просто хочет полежать в гамаке, и есть те, кто хочет рубить дрова, красить, строить.
Маруся:
Я не рассматриваю вопрос возвращения в Киев. А что там делать? Не знаю, как я сейчас найду себе там квартиру с тремя собаками, 12 курицами и двумя котами.
Дарья:
Мы выезжаем периодически из села в Тернополь, Львов, Киев. И когда находимся в городе, острее осознаем, что туда не хочется возвращаться на постоянную жизнь. Как минимум – там очень мало неба. Здесь у тебя много свободного пространства. А в Киеве ты уперся в панельку – и все.