Дневник сельского хюге: как пара из Ирпеня восстанавливает 70-летнюю хату в селе в Хмельницкой области

Партнерши Дарья и Маруся из-за вторжения России переехали из Ирпеня в село на Хмельнитчине, где превращают сельский дом в современный дом и показывают этапы реновации в блоге в Instagram . Они рассказали БЖ, как адаптируют 70-летний дом к современным условиям, сколько это стоит, и почему не планируют возвращаться в большой город.

О переезде из Ирпеня в село

Дарья:

До вторжения, 24 февраля, мы снимали квартиру в Ирпене. Понимали, что в случае близких боев придется уезжать. Когда начали бомбить Гостомельский аэропорт, в составе четырех человек и трех собак мы поехали в село в Хмельницкой области в небольшом седане.

Это моя малая Родина, я здесь выросла. Приехали 25 февраля ночью и поселились в Доме культуры, ведь мы сначала вообще не понимали, сможем ли жить в доме, который строил еще мой дед.

Мы не рассматривали вариант постоянного проживания, потому что надеялись, как и большинство украинцев, что через пару недель вернемся. Но после обнародования последствий оккупации в Буче и Ирпене, поняли, что больше не сможем там жить. Поэтому решили наводить порядок здесь.

О состоянии дома до переезда

Маруся:

Сначала мы не понимали, что с отоплением, электричеством, потому что домом почти никто не пользовался. Все четыре комнаты были заставлены хламом. Там была куча мышей. Сначала мы вынесли и выбросили все.

Далее оценивали, что нужно делать. Речь шла не о косметическом ремонте, а о вообще дееспособности идеи провести коммуникации, состоянии колодца и проведении интернета, потому что это жизненная необходимость.

Дарья:

Хотя базово дом был в неплохом состоянии: здесь крепкие стены, хороший фундамент, не течет крыша, проведен газ, электричество, есть даже газовые конвекторы, но все нуждалось в проверке, нет ли, например, утечки газа.

Как восстанавливали дом

Дарья:

Начали с того, чтобы сделать комфортным пребывание для себя. Надо было сменить ветхий порог в коридоре, починить крышу, чтобы туда не задувало снегом.

Этот дом построен из шлакоблока. Из-за того, что он не отапливался долгое время, здесь постоянно отпадают куски стены из-за перепада температуры. Был период, когда в стене зияла огромная дыра, которую мы прикрывали картиной.

Маруся:

В первую очередь мы решили вопрос с водой, отоплением и интернетом. Воду провели через две недели.

Вода, установка бойлера и вся работа вместе с сантехникой обошлась нам в 54 тысячи гривен. Это при условии, что мы сами копали 22 метра траншеи метровой глубины зимой. Никогда в жизни я больше не буду так экономить.

Дарья:

Местные хотели за работу 15 тысяч гривен, это была неподъемная сумма на тот момент, и мы решили, что сами справимся. Сейчас я понимаю, что можно было потерпеть пару месяцев и заплатить, или подождать по крайней мере, пока земля размерзнется, но это был опыт.

Мебель преимущественно восстанавливали. Страшный шкаф-гроб превратился в красивый и стильный, потому что мы его покрасили в синий цвет.

Ванну и унитаз покупали, но с раковиной решили по-другому. Мы подумали, что не хотим платить 5000 грн за откровенно некрасивую тумбочку, чтобы поставить раковину.

И потому просто взяли тумбочку, которую смастерил мой дед лет 60 назад, проделали в ней дыру, и вкрутили туда тазик для варенья, который приобрели на OLX. И теперь это очень хорошо смотрится.

Маруся:

Также для нашего дома я находила на секонде коллекцию медной посуды, подсвечники, лампы, весь текстиль: шторы, домотканые ковры, которым лет 100-150. Это вещи из Швеции, Швейцарии. Настоящее сокровище.

Сколько стоит восстановить старый дом

Маруся:

В доме четыре комнаты, одну мы уже переделали под ванную, поэтому три комнаты, кухня и коридор.

Дом старый, ему больше 70 лет. Он построен в 60-е. Это частный дом, и вложения в него не заканчиваются никогда. Ежемесячно это поездка в "Эпицентр", что в 15 км от нас. Мы просто на обратном пути домой покупаем мешок цемента, потому что он точно лишним никогда не будет.

После 200 тысяч гривен мы перестали считать, сколько вложили в дом.

Сейчас это более 300 тысяч гривен. Больше всего потратили на расходные материалы – шурупы, утепление, цемент. Все это стоит копейки, но со временем набегает ощутимая сумма.

Дарья:

В общем, у нас ремонт и все реновации обходятся значительно дешевле, потому что мы делаем все максимально собственными силами. Приглашаем специалистов только там, где это действительно необходимо, например, работа с газовыми установками, или подвод воды.

О предыдущем опыте и вдохновении

Дарья создала сервис "Феміністична Майстриня"

Дарья:

До переезда сюда у меня было небольшое хобби, сервис "Феміністична Майстриня".

Это услуги для женщин, которые не хотят вызывать мужчин-мастеров, потому что им не нравится, когда мастер приходит и говорит: "Что это твой мужчина не может заменить розетку?" или "Я не только сливные бачки могу ремонтировать, но и массаж сделать". И они вызывали меня для таких нужд, как сменить кран или покрасить что-нибудь.

Маруся:

Вообще ни одна квартира, в которой мы жили, не обходилась без ремонтов. Меня в Ирпене называли "уютологом". Просто люблю делать простор комфортным под себя, помогаю людям это делать.

Я себе представляю, как все должно быть, вдохновляюсь в Instagram, а Даша помогает это воплотить в жизнь.

Дарья:

У нас даже в тревожном чемодане были с собой гирлянды.

Маруся:

У меня не было опыта жизни в селе раньше. Не было ни дач, ни бабушек в деревне, я киевская "фифа", которая кроме квартиры ничего в своей жизни не видела, а здесь увидела.

И даже завела себе домашних любимцев – кур.

Меня очень привлекает также работа с землей. Я ничего не знаю об этом, но это успокаивает. Обладает терапевтическим эффектом. Ты ушел – и три часа что-то делаешь, тебя никто не трогает.

В этом году мы засеяли спаржевую фасоль, свеклу, лук, картофель, посмотрим, что из этого вырастет.

Почему решили остаться в селе

Дарья:

Когда мы начинали здесь ремонт, надеялись, что сейчас отбросят русню из-под Киева, а потом с Востока, с Юга и война закончится, и мы переедем ближе к Киеву. У нас не было отношения к этому дому, как к нашему. Мы вкладывались в базовый комфорт. Планировалось, что это на 2-3 года.

Влияет работа, потому что время от времени нужно ездить в офис в Киев, а это 3-4 часа на автомобиле. Также у нас много животных, и важно, чтобы была хорошая ветеринарная медицина рядом. Здесь хорошие ветеринары, но в клиниках нет рентгена, МРТ, своей лаборатории для анализа. Так что мы возим их в Ирпень на такие случаи.

Однако, когда во время блэкаутов мы выехали в Италию на два месяца, то переосмыслили свое отношение к этому пространству, и поняли, что будем оставаться, потому что нет таких альтернативных населенных пунктов, где мы получили бы все то, что имеем здесь. Здесь мы знаем комьюнити, знаем, на что мы можем рассчитывать.

Об общении с местными

Дарья:

Нас очень хорошо приняли с первых дней. Хотя мы ничего не просили, но местные жители все равно под дверью оставляли банки с тушенкой, сало, пакеты с овощами – все несли, что могли в Дом Культуры.

Также повезло иметь очень хороших соседей. Мы всегда идем на контакт, обмениваемся информацией, овощами. Есть соседка тетя Света, которая постоянно дает нам укроп, свеклу.

Маруся:

Мы напрямую не рассказываем всем, что мы пара. Don't ask, don't tell. Особо чувств на людях, при детях не проявляем. Все-таки – это Западная Украина. И здесь септик не выкачивается в день Петра и Павла. И у меня календарь висит не потому, что я религиозна, а потому что мне нужно отслеживать, приедут ли откачивать отходы. Но мы открыты.

Плюсы и минусы жизни за городом

Дарья:

Из минусов села – это то, что тебя и о тебе все все знают, а из плюсов – это то, что тебя все знают. С одной стороны, это не очень комфортно, с другой – если нужно, тебе все приходят и помогают, и тебе иногда не нужно об этом просить, просто люди видят.

Маруся:

Меня часто спрашивают, не скучно ли мне в деревне, потому что нет Рейтарской, Подола, Closer. Но в селе всегда есть чем заняться. Даже не потому, что надо дом сделать, просто это такой образ жизни.

Мы больше времени здесь проводим на улице. Минимум два часа гуляем с собакой.

К нам чаще стали приезжать друзья, потому что в Киеве мы обычно встречались на часок-два, кофе попили и дальше погнали на Kyivness, какие-то открытия, потому что нужно везде успеть, а выходных только два.

А сюда, если люди приезжают, это уже на два дня или на неделю.

Кто-то приезжает ничего не делать, а кто-то хочет делать все, поэтому у нас есть программа и для тех, кто просто хочет полежать в гамаке, и есть те, кто хочет рубить дрова, красить, строить.

Планы

Маруся:

Я не рассматриваю вопрос возвращения в Киев. А что там делать? Не знаю, как я сейчас найду себе там квартиру с тремя собаками, 12 курицами и двумя котами.

Дарья:

Мы выезжаем периодически из села в Тернополь, Львов, Киев. И когда находимся в городе, острее осознаем, что туда не хочется возвращаться на постоянную жизнь. Как минимум – там очень мало неба. Здесь у тебя много свободного пространства. А в Киеве ты уперся в панельку – и все.