В июне украинцы задонатили рекордную сумму на ВСУ

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Валерия Гуржий
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Несмотря на то, что за первые шесть месяцев 2023 количество перечислений на ВСУ уменьшилось на 22% по сравнению со вторым полугодием 2022-го. В июне 2023 года была перечислена рекордная сумма на ВСУ.

Об этом говорится в Opendatabot.

Основную часть донатов за первое полугодие собрала платформа United24 – 5,54 млрд гривен или 66% от общего объема. На счета фонда «Вернись живым» поступило 1,81 млрд гривен (22%), а в фонд Сергея Притулы — около 1 млрд гривен (12%).

2,4 млрд гривен на оборону в июне - это абсолютный рекорд и почти половина всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года. Предыдущий максимум – 2,24 млрд гривен – был собран этой платформой в июле 2022 года. При этом результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года — тогда United24, в среднем, собирала на эти нужды 0,5 млрд гривен в месяц.

Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами. В июне на 17% выросло собрание «Вернись живым» — 0,34 млрд гривен против «среднемесячных» 0,29 млрд гривен в январе-мае текущего года.

Что касается фонда Притулы, то рост составил 37% — в июне украинцы задонатили 0,22 млрд гривен, тогда как в течение предыдущих пяти месяцев, в среднем, на счета заходило 0,16 млрд гривен.

Фото: Минобороны

Опубликовано: 22 июля 2023
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