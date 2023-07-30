Украинка установила абсолютный рекорд по фридайвингу

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Валерия Гуржий
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Украинская спортсменка Екатерина Садурская установила новый абсолютный мировой рекорд по фридайвингу. Она успешно погрузилась на глубину 76 м.

Об этом сообщили организаторы турнира Vertical Blue 2023 года.

Отмечается, что это достижение беспрецедентно ни для одной спортсменки в этой дисциплине. Важно отметить, что CNF (ныряние с постоянным весом без ласт) широко считается самой сложной дисциплиной фридайвинга, поскольку дайвер спускается и поднимается вертикально, используя только собственную мышечную силу без помощи ласт или других двигательных устройств.

Фото: Vertical Blue 2023

Опубликовано: 30 июля 2023
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