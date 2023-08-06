Вокруг света в поисках Киева: Украинки, выехавшие за границу, сравнивают столицу с другими городами мира

Война продолжается уже больше года, и именно столько времени многие граждане Украины вынуждено находятся за границей. Некоторые, несмотря на опасность, возвращаются, а кто-то строит другие планы на жизнь.

Мы спросили у киевлян, оказавшихся в разных городах мира, о плюсах и минусах жизни за границей.

Рига, Латвия

Екатерина Скуридина, пиарщица

Прожив в Латвии больше года, я могу с уверенностью утверждать, что у нас с латышами очень разный менталитет. Латвия для меня слишком спокойная и уравновешенная.

Здесь никто никуда не спешит, у людей всегда есть время на себя, и в приоритете – природа, семья и релакс.

Работа выполняется, но никто не пойдет вам навстречу, если, например, дедлайны горят, а у кого-то рабочее время уже подошло к концу. Я же в Киеве привыкла к другому темпу и отдаче, до войны это было постоянное движение и жизнь с одной мыслью: «Как разорваться, чтобы успеть все, что запланировано?».

Поэтому какое-то время в Латвии мне казалось, что я живу в замедленном кино. Впрочем, есть парадокс. После года в Риге мне уже начинает нравиться латвийский вайб. По крайней мере, именно в Латвии я научилась прислушиваться к себе и видеть что-то хорошее почти в каждом дне. То, что в безумном рабочем ритме в Киеве я откладывала «на потом».

Мне очень нравится количество зеленых зон в Риге.

Безусловно, в Киеве тоже много такого, но в Латвии чуть ли не в каждом районе есть собственная ухоженная и красивая парковая зона: с лавочками, детскими площадками, аккуратными газонами и цветами. И такая история не только в столице, но и по всей стране.

Если же говорить о быте, мне очень не хватает киевского сервиса.

К примеру, в Риге почти невозможно записаться на маникюр, к косметологу или парикмахеру с «сегодня на завтра». Срок ожидания будет начинаться примерно с недели, а у хорошего мастера может дойти и до месяца-двух. Но я хожу только к украинцам, и не только из-за желания поддержать своих, просто во многом они лучше. Плюс, опять-таки, – менталитет, наверное.

В Риге я живу на правом берегу (это около 20 минут до центра автобусом), но через мой район раз в час проходит электричка, на которой до центра я могу добраться за 8 минут. И хотя она не очень модернизирована, если бы что-то подобное было в Киеве и так же слаженно работало, то я, возможно, перестала бы выбирать квартиры для аренды в радиусе «Золотые Ворота-Печерск».

Больше всего в Латвии меня поразили две вещи. Первое – отношение латышей к своей культуре: каждый второй житель Латвии либо поет в каком-нибудь ансамбле, либо занимается танцами.

Однажды меня с другом попросили помочь с переводом их народной песни на украинский – нужно было поставить произношение. Мы пришли в обычную школу, где в одном из классов проходила репетиция. Сначала нам показалось, что мы попали в какую-то секту – взрослые люди собираются после работы, чтобы сидеть в большом кругу и петь песни. Но уже во время репетиции мы были поражены происходящим. Да и участники коллектива оказались довольно интересными: шеф-редактор издания Elle, известный художник, член Европарламента, семья архитекторов и т.д.

А в июле на Всенародный латвийский праздник танца и песни, которому уже 150 лет, в Ригу съехалось 40 тысяч участников, причем за свой счет. Все билеты на мероприятие в местном Межапарке стоимостью от 20 до 70 евро раскупили за день. Я хотела бы представить это в Украине, но пока не могу.

Любовь и уважение к своему культурному наследию – это то, чему очень хочется научиться у маленькой Латвии.

Сохранение архитектурного наследия – еще одна важная вещь, которую мне хотелось бы увидеть в Киеве

В Латвии много старых деревянных домов, я сама живу в таком. Местные законы запрещают владельцам менять исторический фасад, то есть внутри –современная комфортная квартира, но снаружи мой дом выглядит так же, как и 150 лет назад. А еще здесь не устанавливают кондиционеры. Летом иногда хочется лечь под кондер, как дома, но с точки зрения эстетики для города это тоже плюс.

В остальном Киев – самый красивый город в мире, по крайней мере, я лучшего еще не встретила.

Кембридж, Великобритания

Елизавета Даниловская, редактор

Город Кембридж сам по себе невелик и базируется в основном вокруг учебных заведений, обеспечивающих его экономику. Считается вторым самым дорогим городом в Великобритании после Лондона. Вся инфраструктура сосредоточена вокруг местных университетах, потому что большинство занятий жителей связана с ними.

Во всех учебных заведениях есть платная форма обучения, но можно получить либо гранты, либо кредит от государства в размере 12 тысяч фунтов (1 фунт – примерно 48 гривен) и выплачивать его в течение нескольких лет. При условии, что ваша заработная плата будет выше этой суммы. А если меньше, то кредит можно не выплачивать.

Конечно, здесь активно развивается туризм – сюда приезжают осматривать исторические сооружения и известные объекты. Также есть гостинично-ресторанный бизнес, особенно популярный сервис Airbnb – родители студентов, которые здесь учатся, часто приезжают к ним на выходные и им нужно где-то останавливаться.

Эмигрантам новых волн закрепиться здесь гораздо сложнее, чем приехавшим ранее. Великобритания очень закрытая страна, виза стоит больших денег и нужно сильно заморочиться, чтобы ее получить. К тому же, очень часто бывают случаи отказов.

В то же время это страна возможностей и неплохих "социальных лифтов". Например, украинцы, которые попали сюда после начала войны, получают трехлетнее резидентство, пособие по безработице, доступ к медицинским услугам, право на работу. Даже те девушки, которые приехали сюда раньше по так называемой "визе невесты", то есть вышли замуж за англичанина, не имеют таких возможностей, не говоря уже об эмигрантах из Пакистана или Ливана.

Медицина здесь бесплатная, если вдруг с вами что-нибудь произойдет, то врачи будут добросовестно и тщательно выполнять свою работу. Но важно набраться терпения и попасть на запись именно в государственное учреждение. Сделать это непросто и можно ждать от нескольких дней до нескольких месяцев.

Местные медицинские учреждения здесь в хорошем состоянии, так же нет нареканий на обслуживание. А вот самая большая проблема – это попасть к стоматологу. Формально его услуги тоже бесплатны, но таких здесь почти не найти.

Я пыталась попасть на прием к дантисту по страховке NHS (National Health Service), но мне предложили прием через 2… года. Моим знакомым приходилось ездить лечить зубы в Литву и Польшу.

Больше всего меня здесь раздражает местный транспорт, особенно поезда. Билеты на междугородные перевозки дорогие, цена на них иногда может составить 100-200 фунтов, а сами поезда ездят с перебоями. На железной дороге постоянно проходят забастовки из-за маленькой зарплаты железнодорожников.

Абсолютно привычно, когда поезд могут задержать или вообще отменить.

Отправляясь с работы из Лондона в Кембридж (это около 40 минут поездом), нужно быть готовым к тому, что домой можно не попасть вовремя или вообще не попасть.

Как-то у меня была ситуация, когда в очередной раз отменили мой поезд, мне компенсировали такси за 100 фунтов при том, что билет стоил 25.

В автобусах тоже встречаются странности. К примеру, если покупать билеты в обе стороны, то получается дороже, чем single ticket. Повсюду, насколько мне известно, наоборот.

Поэтому британцы чаще всего выбирают автомобили, хотя зимой сильно подскочили цены на топливо, газ и электроэнергию, и впервые за многие годы страна переживала энергетический кризис. Кстати, в этом случае государство пошло навстречу гражданам, и каждый, включая резидентов, получил 100 фунтов разового пособия на оплату счетов.

Возможно, если бы Киеву удалось активнее позиционировать Университет Шевченко, Политех или Могилянку на мировом уровне, или уделять больше внимания значению исторических и культурных самобытных памятников, это положительно повлияло бы на отечественный туризм и экономику.

Но ни в коем случае Киев не должен становиться Кембриджем, потому что он самобытен сам по себе, и эта самобытность и культурный код должны сохраняться.

Дублин, Ирландия

Евгения Брага, телевизионный продюсер

В Дублине на все виды общественного транспорта действует одна карточка – на нее можно положить деньги и пользоваться везде. Проезд на любой вид транспорта стоит 2 евро за полтора часа. За это время теоретически вы можете добраться куда угодно, даже делая пересадки. Для студентов действует скидка: они могут заплатить 1-1.30 евро.

Минусы дублинского транспорта – очень плохие развязки: все автобусы почему-то вынуждены двигаться через центр города, логистика выстроена удивительным образом.

Строя маршрут, ты понимаешь, что по диагонали добраться будет быстрее. Вместо этого приходится ехать через центр и тратить 40 минут вместо 20.

Улицы здесь узкие, места пешеходам не всегда хватает, и на улицах довольно грязно, особенно в центре. А центр здесь – мекка для туристов, которые и являются главными загрязнителями. Но коммунальные службы работают умело и быстро, улицы моют с мылом.

Сейчас в Ирландии большой жилищный кризис, поэтому везде много бездомных, которые могут ставить палатки прямо в центре города и тусить там. Вокруг них постоянно алкоголь и иногда наркотики. Они бывают агрессивными.

На моей памяти это первая европейская столица, где вечером в центре города может быть опасно.

Я наблюдала ситуации, когда во время поездки на трамвае на твоих глазах начиналась потасовка, которую никто не мог остановить, а полиции рядом не было. Оставалось разве что прятаться под кресло.

В общем люди здесь очень friendly и любят то, что зовется small talk. Если пройтись по городу и ни с кем не поговорить – будет выглядеть странно, местные сами начинают расспрашивать на улицах, в магазинах, в пабах.

Всегда стремятся помочь, если есть какие-то вопросы, рассказывают истории из своей жизни. Мне это поначалу казалось необычным, потому что у нас люди больше сосредоточены на себе, живут в своей среде. Но не секрет, что примерно 50% ирландцев – "тихие расисты" (хотя они сами в этом никогда не признаются), они не очень любят афроамериканцев, или как они их называют people of colour. Никогда не продемонстрируют свою неприветливость, но это ощущается невербально. К украинцам, кстати, относятся радушно.

Здесь все обожают собак, но местные власти почему-то решили не устанавливать в городе урны для их экскрементов. Ну а граждане, соответственно, приняли решение – раз так, то мы и убирать не будем. Поэтому приходится очень внимательно смотреть под ноги, когда ходишь по улицам.

Ирландия – одна из самых дорогих стран Европы, здесь все недешево, от еды до одежды.

Средний чек в продуктовом магазине, чтобы закупить продуктов на неделю (если без особого шика) на одного – около 50 евро, если глобальнее – то не менее 100 евро.

Но с сервисом здесь, к сожалению, почти везде плохо, консультанты в магазинах даже не пытаются помочь. Это касается и кафе с ресторанами – иногда хочется отправить сюда Олю Фреймут с тщательными проверками.

Еще одна интересная особенность: по местному законодательству подростков, которым еще не исполнилось 18 лет, нельзя привлекать за правонарушения. Соответственно, они чувствуют полную безнаказанность и ведут себя вызывающе – могут напиваться, курить в общественном транспорте, толкаться, а иногда и бутылку запустить. И если пожаловаться или попытаться принять меры, вас могут наказать, а их нет.

Брисбен, Австралия

Ирина Германович, журналистка

Я живу в Брисбене, это третий по величине город Австралии после Мельбурна и Сиднея. Большие города страны похожи между собой – высокие здания, куча разных заведений и магазинов.

Когда спрашивают о плюсах Австралии, сразу приходят в голову люди. Мне очень импонирует их культура открытости, улыбок, учтивости, политкорректности и доброты. Ни разу я здесь не столкнулась с плохим или неприветливым сервисом. Об этом очень заботятся, и даже если не могут помочь, обязательно перенаправляют к тем, кто сможет.

Здесь следят за стандартами во всем – в сфере услуг, в еде, соблюдении закона, политкорректности и особенно безопасности

Например, прием на работу – это не только собеседование, но и разные референсы, полицейская проверка, заверение документов и т.д. (в зависимости, на какую должность претендуете).

Или, например, в каждом доме стоит очень чувствительная противопожарная безопасность, поэтому даже когда я жарила шпинат, сработала сигнализация. Мне, украинке, такое количество правил безопасности и разной документации поначалу было непонятным.

Австралийцы заботятся о природе – везде очень чисто, много парков, заповедников и мер по защите растений и животных. Это одна из причин, почему ночью парки не освещают (чтобы не тревожить дикую природу). Также здесь нельзя кормить птиц и животных, потому что это может нанести им вред.

Это огромная страна, поэтому три часа езды на пикник считается нормой

В основном у людей есть свои автомобили, но есть и спрос на общественный транспорт – автобусы, троллейбусы и городские поезда. Междугородние поезда не очень популярны, потому что дороги и не обновлены, и поскольку дистанция между городами огромна, люди пользуются самолетами.

Меня немного расстроило, что нет лоукостов, дешевым авиабилетом считается тот, который стоит 100-150 австралийских долларов (один австралийский доллар равен 25 гривнам).

В Австралии высокие цены на жилье, и при этом эмигранту снять квартиру без арендной истории или разных нюансов, будет непросто. Приходится либо подселяться к кому-то в квартиру, либо очень долго искать.

Аренда однокомнатной квартиры-студии стоит около 400-500 австралийских долларов в неделю. Также есть отдельная плата за электроэнергию и содержание дома

Следует отметить, что большинство этих построек в отличном состоянии – с террасами, бассейнами, зонами барбекю и спортзалом. Но и зарплаты здесь относительно немаленькие: минимальная заработная плата – 23 доллара в час. Если перерабатываешь или работаешь в выходные – оплачивается дополнительно.

Поскольку страна очень политкорректна и сочувственна, здесь есть много социальных служб и программ. Например, правительство бесплатно предоставляет старикам медсестер, которые им помогают.

Здесь есть секс-работники для пожилых и людей с инвалидностью. Для последних, я думаю, это одна из лучших стран для жизни, потому что все приспособлено – повсюду пандусы, специальное оборудование и, конечно, большие выплаты.

Оплата мобильных услуг здесь самая дорогая в мире – я плачу за свой тариф 35 долларов в месяц (это не безлимит), некоторые платят и 80-85 долларов. Также здесь высоки штрафы. Например, если не пристегнут ремень безопасности в машине или водитель смотрит в телефон во время движения – штраф около 1200 долларов.

В Австралии высоко ценят профессии электриков и строителей, они зарабатывают более 50 долларов в час, здесь спрос на это, поскольку страна постоянно развивается и обновляется.

Сравнивая свой опыт проживания здесь, могу сказать, что Киеву не хватает больше инклюзивности по отношению к людям с инвалидностью.

Также, по-моему, было бы прекрасно обновить дома-сталинки. Но многое, что нужно добавить, зависит от людей, власти и обстоятельств: радушие, соблюдение прав, отсутствие коррупции, уважение друг к другу.