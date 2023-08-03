На Черниговщине стартовал строительный лагерь от Repair Together: как принять участие

В Черниговской области начал работу интернациональный строительный лагерь от организации Repair Together. Его участники будут восстанавливать разрушенное россиянами жилье.

Проект продлится три месяца: до 10 октября 2023 года. За это время хотят построить 9 домов на месте разрушенных домов в Ивановской общине.

К участию в лагере привлекают украинских и иностранных волонтеров, которые будут работать под наблюдением строителей.

Присоединиться к лагерю можно через Telegram-бот. Участие в нем бесплатное, единственное ограничение – необходимо быть совершеннолетним. В настоящее время уже зарегистрировались 224 человека, среди которых 53 иностранца. В общей сложности лагерь примет до 1000 волонтеров.

Для участников обустроят палаточный лагерь со всеми необходимыми условиями: питание, душ, старлинк с интернетом и досуг. Также запланирована серия культурных воркшопов, кинопоказов, нетворкингов и других активностей. Любой из волонтеров может пробыть в лагере от двух дней до трех месяцев.

Какие активности запланированы или уже состоялись:

кинопоказы под открытым небом (ленты «Земля блакитна немов апельсин», «Мої думки тихі», «Вусатий фанк», «Українські шерифи», «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»);

концерты (комики Саша Киевский и Слава Бу, DJ Perfect match, Chocollab, Lugovskiy, Cepasa, Андрей Бармалий, «Вильце», Артистка Чуприненко, выступление и танцевальный МК от группы «Два-Три»);

экскурсии (Национальный архитектурно-исторический заповедник «Чернигов древний» и в Антониеве пещеры. XI-XVIII вв.; «Древний Чернигов с легендарным Эрвином»);

мастер-классы (по приготовлению «гартаначки» и вареников на пару; лазерной резки, ЧПУ фрезирования и по 3D-печати; шелкографии; по гончарству; йоги; игры на джембе).

Repair Together – это общественная организация, которая формирует волонтерское сообщество для преодоления последствий российской агрессии. В частности, занимается восстановлением разрушенных сел Черниговщины. Наиболее известный формат команды – рейв-толоки, сочетающий диджей-сеты с разбором завалов. Волонтеры отстроили 7 полностью разрушенных домов, отремонтировали 20 домов и скоординировали ремонты и восстановление еще 49 домов.

Фото: Repair Together